ఈ ఆదిత్య శ్లోకాలతో రోజంతా హాయిగా, ఆరోగ్యంగా...
చాలామందికి ఒక్కోరోజు చాలా నిస్సత్తువగా, ఏదో కోల్పోయిన భావన కలుగుతుంది. అలాంటి సమస్య నుంచి బైటపడేందుకు ఆదిత్య శ్లోకాలను పఠించాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యభగవానుడిని స్మరించుకోవడం వల్ల రోజంతా మానసిక ప్రశాంతత, శారీరక ఉత్సాహం లభిస్తాయి. ఇందుకోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం పఠించదగిన రెండు అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకాలు, వాటి అర్థాలు తెలుసుకుందాము.
ఉత్సాహం, విజయం కోసం
ఈ శ్లోకం రోజంతా మనలో సానుకూల శక్తిని (Positive Energy) నింపి, చేపట్టే పనుల్లో విజయం చేకూరేలా చేస్తుంది.
శ్లోకం:
ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర |
దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే ||
అర్థం: ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం: సమస్త సృష్టికి మూలమైన ఓ ఆదిదేవుడా, నీకు నమస్కారం.
ప్రసీద మమ భాస్కర: కాంతిని ఇచ్చే ఓ భాస్కరా! నాపై అనుగ్రహాన్ని ప్రసరింపజేయి.
దివాకర నమస్తుభ్యం: పగటిని కలుగజేసే ఓ దివాకరుడా, నీకు నమస్కారం.
ప్రభాకర నమోస్తుతే: అద్భుతమైన తేజస్సును ప్రసాదించే ఓ ప్రభాకరుడా, నీకు ఇవే మా వందనాలు.
2. ఆరోగ్యం, ప్రశాంతత కోసం
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. రోజంతా ఎలాంటి అలసట, అనారోగ్యం లేకుండా హాయిగా గడిచేందుకు ఈ శ్లోకం ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
శ్లోకం:
నమః సూర్యాయ శాంతాయ సర్వరోగ నివారిణే |
ఆయురారోగ్య మైశ్వర్యం దేహిదేవ జగత్పతే ||
అర్థం:
ప్రశాంత రూపుడు, సమస్త రోగాలను నయం చేసే శక్తి గల ఆ సూర్యభగవానునికి నమస్కారం. ఓ జగత్పతీ (లోక నాయకుడా)! మాకు మంచి ఆయుష్షును, ఆరోగ్యాన్ని, మరియు ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదించు తండ్రీ అని దీని అర్థం.
ఈ శ్లోకాలను ఎలా పఠిస్తే మంచిది?
సమయం: ఉదయాన్నే స్నానం చేసిన తర్వాత (వీలైతే సూర్యోదయ సమయంలో) తూర్పు దిక్కుకు తిరిగి చేతులు జోడించి ఈ శ్లోకాలను 3 లేదా 11 సార్లు పఠించాలి.
ప్రయోజనం: ఉదయపు సూర్యకిరణాలు శరీరంపై పడటం వల్ల ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది. అలాగే ఈ శ్లోకాలలోని శబ్దం మనసులోని ఒత్తిడిని, ఆందోళనలను దూరం చేసి రోజంతా హాయిగా సాగిపోయేలా మనల్ని సన్నద్ధం చేస్తుంది.
28-06-2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వెదర్ రిపోర్ట్- 33 జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన
ఆంధ్రప్రదేశ్: పగటిపూట భారీ ఉరుములతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. రాత్రి వేళల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం (95%) చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఏపీలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 36°C,కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27°C గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ: రుతుపవనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణం చల్లబడనుంది. పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుండి చాలా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
తిరుపతి విమానాశ్రయం మినహా బార్లు, మద్యం దుకాణాలు.. ఏపీ మార్గదర్శకాలు
తిరుపతి విమానాశ్రయం మినహా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న విమానాశ్రయాలలో బార్లు, మద్యం దుకాణాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ఎక్సైజ్ లైసెన్సులను మంజూరు చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. రెవెన్యూ (ఎక్సైజ్-II) శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనా శనివారం నాడు ఈ కొత్త విధానాన్ని వివరించారు. ఈ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, విమానాశ్రయ నిర్వాహకులు విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో బార్, మద్యం దుకాణాల లైసెన్సుల కోసం దరఖాస్తుదారులను సిఫార్సు చేయవచ్చు.
ఉత్తర భారతదేశంలో కంపించిన భూమి... ఆప్ఘనిస్థాన్ ఎఫెక్ట్
ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని హిందూ కుష్ ప్రాంతంలో శనివారం సాయంత్రం రిక్టర్ స్కేలుపై 6.2 తీవ్రతతో శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించింది. దీని ప్రకంపనలు ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్, ఉత్తర భారతదేశంలోని అనేక ఇతర ప్రాంతాలలో వ్యాపించాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 6:04 గంటలకు సంభవించిన ఈ భారీ భూకంపం, భారత రాజధాని ప్రాంతమంతటా తాత్కాలిక భయాందోళనలను రేకెత్తించింది. దీంతో నివాసితులు ఎత్తైన భవనాలు, కార్పొరేట్ కార్యాలయాల నుంచి బయటకు వచ్చి బహిరంగ ప్రదేశాలకు తరలివెళ్లాల్సి వచ్చింది.
మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రికి హెచ్చరిక చేసిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్కు ఆ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దిగ్విజయ్ సింగ్ కీలక హెచ్చరిక చేశారు. ఎంపీ సీఎం మోహన్ యాదవ్ ఏకంగా 12 మంత్రిత్వ శాఖలను తన వద్ద ఉంచుకోవడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు. ఏదో ఒకరోజు అధికారులు ఎవరైనా అక్రమాలకు పాల్పడితే ఆయనే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని అలెర్ట్ చేశారు. భూ కొనుగోలు విషయంపై ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ సభ్యులపై ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో మాజీ సీఎం ఇలా స్పందించారు.
రాజధాని అమరావతిపై ఏపీ ప్రజల భావన మారాలి.. చంద్రబాబు
ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం దృఢమైన, సమర్థవంతమైన విధానాల వల్ల, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు అమరావతి రూపంలో ఒక బలమైన రాజధానిని పొందుతోంది. అయితే, ప్రజల ఆలోచనా విధానంలో ఒక ప్రాథమిక లోపం ఉంది. ఈ విషయం ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దృష్టికి వచ్చింది. 2019 ఎన్నికలకు ముందు ఆంధ్ర ప్రజలలోని మెజారిటీ వర్గాల ఆలోచనా విధానంలో రాజధాని అంశం ఒక కీలకమైన అంశంగా ఉండేది.
Shani Pradosh Vrat 2026: శని ప్రదోషం.. శివాలయాల్లో ఒక్క దీపమైనా వెలిగించండి..
ప్రదోష వ్రతాన్ని స్త్రీ పురుషులు, వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా ఆచరించవచ్చు. ఈ వ్రతం పరమశివుడు, పార్వతీ దేవికి అంకితం చేయబడింది. భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో, భక్తులు ఈ రోజున పరమశివుని నటరాజ రూపాన్ని పూజిస్తారు. స్కంద పురాణం ప్రకారం, ప్రదోష వ్రతంలో ఉపవాసం పాటించడానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. మొదటి పద్ధతిలో, భక్తులు పగలు, రాత్రి కలిపి మొత్తం 24 గంటల పాటు కఠినమైన ఉపవాసాన్ని పాటిస్తారు. ఇందులో రాత్రంతా మేల్కొని ఉండటం కూడా ఒక భాగం.
27-06-2026 శనివారం ఫలితాలు - మీ కష్టం ఫలిస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం, ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం నిరాశాజనకం. అసహనానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు, రుణాలు, చేబదుళ్లను స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితుల సాయంతో అవసరం తీరుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. వాహనసౌఖ్యం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి.
హనుమాన్ చాలీసా శక్తి, ప్రతి శనివారం పఠిస్తే...
మనం అనుకున్న పనులు ఒక్కోసారి జరుగకుండా అవుతాయి. ఏదైనా వ్యాపారం చేద్దామన్నా.. పని మొదలుపెడదామన్నా ఏదీ జరుగదు. మన సమయం బాగా లేదేమో అనిపిస్తుంది. ఇలా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి మాత్రమే కాదు విద్యార్థులకు, వృద్ధులకు, గృహిణులకు కూడా ఇలాంటి అనుభవం ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో కొంతమంది ధైర్యంగా ఉంటారు. మంచి సమయం కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. అయితే మరికొంతమంది మాత్రం ఆ చెడు సమయాన్ని కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సమయాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ధృఢంగా ఉండాలి.
26-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - కొత్త సమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. అనాలోచిత నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ప్రణాళికా బద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అన్నివిధాలా అనుకూలదాయకం. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టొద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. మీ ప్రమేయంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది.
శ్రీ మహాలక్ష్మి కటాక్షం ఈ శ్లోకాలు జపిస్తే...
వారాల్లో శుక్రవారం అనగానే మహాలక్ష్మిని ఆవాహనం చేస్తుంటారు. ఆ లక్ష్మీదేవి ఇంట అడుగుపెట్టాలని కోరుకుంటుంటారు. ఎందుకంటే.. శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్మలమైన మనస్సుతో అమ్మవారిని పూజించి, క్రింది శ్లోకాలను పఠించడం వల్ల దారిద్ర్యం తొలగిపోయి, అష్టైశ్వర్యాలు, సుఖసంతోషాలు సిద్ధిస్తాయి. శుక్రవారం పఠించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన లక్ష్మీ శ్లోకాలు, మంత్రాలు తెలుసుకుందాము. మహాలక్ష్మీ అష్టకం (అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకం) లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ప్రతి శుక్రవారం ఈ శ్లోకాన్ని కనీసం 3 లేదా 9 సార్లు పఠించడం విశేష ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే ||