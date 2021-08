సీరియస్‌గా మ్యాచ్ చూస్తున్న తల్లి పరధ్యానంగా ఉండగా ఆ పిల్లాడు ఒడిలోంచి జారి గ్రౌండ్‌లోకి వచ్చేశాడు. కాసేపటికి తేరుకున్న ఆమె ఫెన్సింగ్‌ కింద నుంచి పాకుతూ గ్రౌండ్‌ వైపు పోతున్న సంగతి గుర్తించింది.

వెంటనే రియాక్ట్‌ అయ్యి ఒక దూకున బారికేడ్‌ దూకి కొడుకు వెంటే గ్రౌండ్‌లోకి దౌడు తీసింది. అప్పటికే ఆ పిల్లాడు గ్రౌండ్ లోకి వచ్చేశాడు. పరుగులు పెట్టుకుంటూ వెళ్లిన ఆ వెంటనే కొడుకును ఒడిసి పట్టుకుంది. అక్కడే ఉండే సిబ్బంది సహకారం లేకుండానే పిల్లాడిని పట్టుకుని గ్రౌండ్‌ నుంచి బయటకు పరుగుపెట్టుకుంటూ వచ్చేసింది. ఇదంతా చూస్తున్న ఆడియన్స్ అందరూ ఒక్కసారిగా గోల చేశారు.

కట్‌ చేస్తే.. సోషల్‌ మీడియాలో ఈ వీడియో వైరల్‌ అయ్యింది. కేవలం సెకన్ల వ్యవధిలో జరిగిన ఈ ఘటనను మేజర్‌ లీగ్‌ సాకర్‌ ట్విటర్‌ పేజ్‌ ఆ సరదా వీడియోను పోస్ట్‌ చేసింది. ఆ బుడ్డోడు పేరు జేడెక్‌ కార్పెంటర్‌, ఆ తల్లి పేరు మోర్గాన్‌ టక్కర్‌. ఓహియోలో ఉంటారు.

A was quickly scooped up by their own personal security detail without incident. #FCCincy #mls pic.twitter.com/gK2bzgNdas