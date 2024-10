ఈ నెల 27న మల్కాజిగిరి ఎమ్మెల్యే మర్రి రాజశేఖర్‌రెడ్డి కుమార్తె దీక్ష వివాహం జరగనుంది. ఆదివారం జరిగిన సంగీత కార్యక్రమంలో మల్లారెడ్డి డ్యాన్స్ అదిరిపోయింది. ఈ సందర్భంగా సూపర్‌స్టార్‌ రజనీకాంత్‌, సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, ఇతర తారల పాటలకు మల్లారెడ్డి స్టెప్పులేశారు.

మల్లారెడ్డి తన ప్రక్కన ఉన్న యువ నృత్యకారులకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఎనర్జీతో డ్యాన్స్ చేశారు. తన మనవళ్లతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన మల్లారెడ్డి.. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ పాటకు ఎంట్రీ ఇచ్చి అతిథులను అలరించారు. తర్వాత, డీజే టిల్లు టైటిల్ సాంగ్‌కి స్టెప్స్ వేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Hon'ble Former Minister Sri @chmallareddyMLA stole the spotlight with an impressive dance performance, outshining even movie stars. At the Sangeet ceremony of his granddaughter, Sri Ch Malla Reddy delivered energetic mass dance steps to the popular DJ Tillu song. He danced in… pic.twitter.com/vMaVvEE43t