ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థుల నృత్య ప్రదర్శన.. నెట్టింట రచ్చ రచ్చ

ఈ వైరల్ వీడియోలో ఒక విద్యార్థి క్రాప్ టాప్, స్కర్ట్ ధరించి డ్యాన్స్‌ చేసింది. ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థుల డ్యాన్స్‌పై చర్చ కొనసాగుతుండగా, సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో వీడియో వైరల్ అవుతోంది. విమర్శకులు ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థుల నృత్యాన్ని "అసభ్యకరమైనది" అని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

IIT Bombay vulgar dance, what's your opinion on this? pic.twitter.com/yf7grdHNxD