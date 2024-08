స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ రికార్డులను ఎలా చెక్ చేస్తున్నారో చూడండి.. (వీడియో)

ఓ కార్యాలయంలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా, ఒక కోతి కూడా టేబుల్‌పై కూర్చుని ఫైళ్లు తిరగేస్తూ ఉండడం ఆ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఆ వానరానికి అరటిపండు ఇచ్చినా పట్టించుకోకుండా ఫైర్లు పరిశీలిస్తూ.. బిజీబిజీగా కనిపించింది.

ఈ వీడియోపై సీవీ ఆనంద్ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. "అవినీతి అధికారులకు వల విసరడం, వారిని అరెస్ట్ చేయడం నుంచి కాస్త రెస్ట్. ప్రలోభాలకు ఏమాత్రం లొంగని స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ రికార్డులను ఎలా తనిఖీ చేస్తున్నారో చూడండి" అంటూ ట్వీట్ చేశారు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది.

Taking a break from the serious business of trapping and arresting corrupt officials , please see this “ extremely strict officer who is inspecting records without giving in to any bribes”

