భారీ వర్షాలు.. తెలంగాణలోని 11 జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ (video)

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం, రుతుపవనాల ప్రభావంతో శనివారం రాత్రి నుంచి హైదరాబాద్‌, చుట్టుపక్కల జిల్లాలు, రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రభావిత జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు వరద ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నాయి.

రాష్ట్ర రాజధాని, ఇతర ప్రభావిత జిల్లాల్లోని కొన్ని నివాస కాలనీలు నీటమునిగి, నివాసితులకు తీవ్ర అసౌకర్యాన్ని కలిగించాయి. చెరువులు, వాగులు పొంగి పొర్లడంతో మహబూబ్‌నగర్, నల్గొండ జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల గ్రామాలు తెగిపోయాయి.

వరంగల్ జిల్లా తోపనపల్లి వద్ద తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ బస్సు వరదలో చిక్కుకుంది. సరస్సు నుంచి వరద నీరు రోడ్డుపైకి చేరడంతో ప్రయాణికులు బస్సులోనే రాత్రి గడిపారు. మహబూబాబాద్ జిల్లాలో కొన్ని చోట్ల వరదల కారణంగా రైల్వే ట్రాక్ దెబ్బతినడంతో పలు రైళ్లను నిలిపివేసి, రద్దు చేసి, దారి మళ్లించారు.

భారీ వర్షాల దృష్ట్యా, పరిస్థితిని పర్యవేక్షించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర సచివాలయంలో ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్‌ను ప్రారంభించింది. విపత్తు నిర్వహణ శాఖ ఫోన్ నంబర్ 040-23454088తో కంట్రోల్ రూంను ప్రారంభించింది.

సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ పట్టణంలో వరద నీటిలో రెండు కార్లు, ఆటోరిక్షా డ్రైవర్ కొట్టుకుపోయారు. ఓ కారులో ఓ వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమైంది. మరికొందరు కార్లు, మూడు చక్రాల వాహనాల్లో ప్రయాణిస్తున్న వారి భవితవ్యం తెలియరాలేదు. ఖమ్మం-సూర్యాపేట హైవే వరద నీటితో మునిగిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

మరోవైపు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నదిలో నీటిమట్టం పెరుగుతోంది. ఆదివారం ఉదయానికి 27 అడుగుల నీటిమట్టం ఉంది.

తెలంగాణ డెవలప్‌మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ ప్రకారం సూర్యాపేట జిల్లాలోని హుజూర్‌నగర్‌లో రాత్రి 8.30 గంటల నుంచి అత్యధికంగా 299.8 మి.మీ వర్షం కురిసింది. మహబూబాబాద్ జిల్లా ఇనుగుర్తిలో 298 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.

ఇకపోతే.. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, మహబూబాబాద్, జనగాం, కామారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్, నాగర్‌కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల్ 11 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది వాతావరణ శాఖ. ఈ జిల్లాల్లో రానున్న 24 గంటల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

Snakes invade flooded houses in Telangana



Heavy Rains Bring Pythons and Snakes into Hyderabad Homes & Manuguru



As Hyderabad experiences relentless rainfall, reports of snakes, including pythons, invading homes have emerged in the city. On Saturday night, a python was discovered… pic.twitter.com/aSeAX888wg