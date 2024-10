షాపింగ్ చేస్తూ గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన 37 ఏళ్ల వ్యక్తి.. ఎక్కడ? (video)

జాకీ షోరూమ్‌లో బట్టలు కొనుగోలు చేస్తుండగా కుప్పకూలిన బాధితుడిని కలాల్ ప్రవీణ్ గౌడ్‌గా గుర్తించారు. వెంటనే అతడిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.

ఇప్పటికే ఏప్రిల్‌లో హైదరాబాద్‌లో 20 ఏళ్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ విద్యార్థి గుండెపోటుతో మరణించాడు. అలాగే ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్న ఓ పేషెంట్ వున్నట్టుండి గుండెపోటు కుప్పకూలి ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే.

Hyderabad: Man dies of heart attack while shopping in Kukatpally



A 37-year-old man allegedly suffered a heart attack and died while shopping at a jockey showroom near Pragathi Nagar in Kukatpally on Wednesday, October 1, under the jurisdiction of KPHB Police Station. pic.twitter.com/ES6Gys2DMm