నాకు యోగిబాబు అంటే చాలా ఇష్టం.. తమిళంలో పవన్ స్పీచ్ (video)

తన అభిమాన దర్శకుల గురించి అడిగినప్పుడు, మణిరత్నం తన అభిమాన దర్శకుడని అన్నారు. కొత్త తరం చిత్ర నిర్మాతలలో లియో, విక్రమ్ చిత్రాల దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్‌ను తాను అభినందించడం ప్రారంభించానని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.

“నాకు యోగి అంటే యోగి బాబు అంటే ఇష్టం. అతని కామెడీ అద్భుతంగా ఉంది. పల్లెటూరి ఎన్నికల నేపథ్యంలో సాగే మండేలా సినిమాలో ఆయన నటన నాకు బాగా అనిపించింది'' అన్నారు.

