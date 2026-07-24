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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (15:53 IST)

ప్రభాస్ స్పిరిట్‌లో కత్రినా కైఫ్.. దీపికా అలా చేయడంతో?

Katrina Kaif
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (15:53 IST)
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Katrina Kaif
సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా రాబోతున్న భారీ యాక్షన్ డ్రామా స్పిరిట్‌లో బాలీవుడ్ స్టార్ కత్రినా కైఫ్ ఒక ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపించవచ్చనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతకుముందు, ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన హీరోయిన్‌గా దీపికా పదుకొణెను ఎంపిక చేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. 
 
కల్కి 2898 ఏడీలో వీరిద్దరూ కలిసి నటించినప్పటికీ, ఆ సినిమాలో వారిద్దరి కాంబినేషన్ సీన్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని చాలామంది భావించారు. ఆ తర్వాత స్పిరిట్ చిత్రంలో దీపికా భాగమని ప్రకటించినప్పటికీ, చివరికి ఆమె ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నారు. 
 
ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ చిత్రంలో ఒక కీలకమైన అతిథి పాత్ర కోసం కత్రినా కైఫ్‌ను పరిశీలిస్తున్నారు. కథనంలో అత్యంత కీలకమైన రోల్‌లో కత్రినా కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పాత్రకు పరిమితమైన నిడివి మాత్రమే ఉంటుందని టాక్. 
 
నటుడు విక్కీ కౌశల్‌ను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత తన సినిమా ప్రాజెక్ట్‌లను గణనీయంగా తగ్గించుకున్న కత్రినా, దాదాపు రెండేళ్లుగా వెండితెరకు దూరంగా ఉన్నారు. ఆమె నటించిన ఇటీవలి చిత్రాలు ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించకపోవడంతో, ఆమె కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లకు సంతకం చేయడానికి పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. 
 
ఒకవేళ ఇది నిజమైతే, దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత స్పిరిట్ చిత్రం ద్వారా కత్రినా తెలుగు చిత్రసీమలోకి తిరిగి అడుగుపెట్టినట్లవుతుంది. గతంలో ఆమె వెంకటేష్ సరసన మల్లీశ్వరి, నందమూరి బాలకృష్ణతో అల్లరి పిడుగు వంటి తెలుగు చిత్రాలలో నటించారు. అయితే, ఈ చిత్రంలో ఆమె నటనకు సంబంధించి చిత్ర నిర్మాతల నుంచో లేదా స్వయంగా ఆమె నుంచో ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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