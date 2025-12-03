Samantha: సమంత- రాజ్ వివాహం.. శామ్ చేతిలో మెరిసిన డైమండ్ రింగ్ గురించి?
డిసెంబర్ 1, 2025న రాజ్ నిడిమోరుతో సమంతా వివాహం తర్వాత ఆమె వజ్రపు ఉంగరం ఒక ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ వేడుకకు నెలల ముందు నుంచే వారి సంబంధాన్ని బలపరిచేలా వజ్రపు ఉంగరం కనిపించింది.
గ్రీకు ఆభరణాల వ్యాపారి థియోడోరస్ సెవోపౌలోస్ రూపొందించిన ఆమె వింటేజ్ పోర్ట్రెయిట్ కట్ డైమండ్ రింగ్ ఇందుకు అద్భుతమైన క్లూగా నిలిచింది. వివాహం తర్వాత వరకు ఈ ఉంగరం చాలా మందికి తెలియలేదు. అయినప్పటికీ అది ఆన్లైన్లో కనిపించింది.
సమంత మొదట ఫిబ్రవరి 13, 2025న ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫోటో డంప్లో ఈ ఉంగరాన్ని చూపించింది. ఇది మొదటి చిత్రంలో స్పష్టంగా కనిపించింది, అయినప్పటికీ అభిమానులు దానిపై పెద్దగా దృష్టి పెట్టలేదు. ఆ సమయంలోనే రాజ్తో ఆమె సంబంధం గురించి పుకార్లు వ్యాపించాయి.
మే నెలలో సమంత అతని భుజంపై వాలుతూ ఫోటోను పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ సంబంధాలు కాస్త బలపడ్డాయి. మేలో ఆమె చిత్రం శుభం ప్రమోషన్ల సందర్భంగా, ఆమె అదే ఉంగరాన్ని ధరించడం కొనసాగించింది. రాజ్ కూడా అనేక కార్యక్రమాల్లో కనిపించాడు.
అయినప్పటికీ, ఇద్దరూ ప్రైవేట్గా ఉండటానికి ఎంచుకున్నారు. ఎటువంటి పుకార్లపై వారు ప్రస్తావించలేదు. తాజాగా సమంత, రాజ్ వివాహం జరిగిపోయింది. ఈ వివాహం సందర్భంగా సమంత ఎరుపు బనారసి పట్టు చీర, సాంప్రదాయ బంగారు ఆభరణాలతో చక్కని సరళమైన హెయిర్ స్టైల్లో కనిపించింది.
ఈ వివాహంలో సమంత ధరించిన డైమండ్ ఉంగరం హైలైట్గా ఫోటోల్లో కనిపించింది. ఇలా రాజ్, శామ్ వివాహ బంధాన్ని ధ్రువీకరిస్తూ.. ఈ వజ్రపు వుంగరం ఆమె చేతుల్లో మెరిసింది.