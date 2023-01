అంగరంగవైభవంగా హలో హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌ అవార్డులు- సౌత్‌

మొదటి ఎడిషన్‌ హలో! హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌ అవార్డులు- సౌత్‌, ద్వారా పలు పరిశ్రమల వ్యాప్తంగా విశిష్ట వ్యక్తులను గుర్తించడంతో పాటుగా కళాకారులు, ప్రొఫెషనల్స్‌, సంస్థలను సైతం అట్టహాసంగా జరిగిన భారీ వేడుకలో గౌరవించారు. ఆర్‌పీ-సంజీవ్‌ గోయెంకా గ్రూప్‌‌కు చెందిన హలో! (HELLO!) మ్యాగజైన్‌ తమ మొట్టమొదటి సౌత్‌ ఎడిషన్‌ ‘హలో! హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌’ అవార్డుల విజేతలను వెల్లడించింది. వినోద, వ్యాపార, ఇతర పరిశ్రమల రంగాలకు చెందిన విశిష్ట వ్యక్తులను ఈ అవార్డుల ద్వారా గుర్తించి, గౌరవించారు.



ప్రారంభించిన నాటి నుంచి కూడా హలో! హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌ అవార్డులు పరిశ్రమలో అత్యంత గౌరవనీయమైన అవార్డులలో ఒకటిగా వెలుగొందుతుండటంతో పాటుగా ప్రతిభను గుర్తిస్తున్నాయి. ఈ అవార్డుల వేడుకకు నగరంలోని విశిష్ట వ్యక్తులు హాజరయ్యారు. మొట్టమొదటి ‘హలో! హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌ అవార్డులు- సౌత్‌’ కార్యక్రమం హైదరాబాద్‌లో 24 జనవరి 2023న తాజ్‌కృష్ణా హోటల్‌లో జరిగింది.

‘ఏ నైట్‌ ఎట్‌ ద ఒపెరా’ నేపథ్యంతో అట్టహాసంగా జరిగిన ఈ అవార్డుల వేడుక ఫ్యాషనబల్‌, ఉన్నత, ఆధునిక పోకడలు కలిగిన వ్యక్తుల కలయికగా సాగింది. దక్షిణ భారతదేశవ్యాప్తంగా తారలు, సోషలైట్లు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరుకావడంతో పాటుగా తమ ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డులను వెంట తీసుకువెళ్లారు. అవార్డుల వేదికతో పాటుగా రెడ్‌ కార్పెట్‌ సైతం గ్లిట్జ్‌, గ్లామర్‌, ఉత్సాహంతో నిండిపోయింది. అద్భుతమైన ప్రదర్శనల మధ్యలో విజేతలను వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హోస్ట్‌గా సోఫీ చౌదరి వ్యవహరించారు.

ఈ సందర్భంగా హలో ఎడోటిరయల్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ అవర్ణ జైన్‌ మాట్లాడుతూ, ‘‘అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన హలో! హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌-సౌత్‌ అవార్డులను హలో! నిర్వహించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సౌత్‌ స్టార్‌డమ్‌, పవర్‌, అద్భుతమైన ప్రతిభకు సాక్షిగా నిలవడం సంతోషంగా ఉంది. ఓ బ్రాండ్‌గా హలో! ఎప్పుడూ కూడా సృజనాత్మక ప్రతిభకు మద్దతు అందించడాన్ని గౌరవంగా భావిస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా ఔత్సాహిక లేదా ఇప్పటికే గుర్తింపు పొందిన వ్యక్తులను ఫ్యాషన్‌, సాహిత్యం, థియేటర్‌, సినీ, క్రీడలు, దాతృత్వరంగంలో గుర్తిస్తుంటాము. హలో, హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌ అవార్డులు- సౌత్‌ అనేది గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా మేము ఏర్పరుచుకున్న సుదీర్ఘ బంధానికి ప్రతీక’’ అని అన్నారు.

హలో! హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌ అవార్డులు- సౌత్‌ ద్వారా విభిన్న రంగాలలోని వ్యక్తులను గుర్తించడంతో పాటుగా దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రతి విభాగానికీ తగిన ప్రాతినిధ్యం, వారందించిన తోడ్పాటుకు తగిన గౌరవం అందించాయి.

List of winners is as below –

Vijay Deverakonda - Breakthrough Superstar Of The Year

Adivi Sesh - Breakthrough Performance Of The Year

Hansika Motwani - Popular Choice Award

Mrunal Thakur - Rising Star Of The Year

Dulquer Salmaan - Most Stylish Star Of The Year

Aditi Rao Hydari - Most Beautiful Face Of The Year

Lakshmi Manchu - Versatile Actor Of The Year

Anushree Reddy - Fashion Designer Of The Year

Rajeev Reddy - Rising Entrepreneur Of The Year

Mahima Datla - Businesswoman Of The Year

Gitanjali Maini - Contribution Towards Building An Art Ecosystem

Thota Vaikuntam - Artiste Of The Year

PV Sindhu - Sports personality Of The Year

Kulsum Shadab Wahab- Philanthropist Of The Year

Vinita Chaitanya - Contribution To Interior Design

Swapna Dutt - Filmmaker Of The Year

Jaydev Galla - Business Leader Of The Year

Dulquer Salmaan - HELLO! Hall Of Fame Bingo Trendsetter Award

Dev Mohan - Promising Talent Of The Year

Shalini Bhupal - Art Patron Of The Year

