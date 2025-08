Kalpika Ganesh: నటి కల్పిక మానసిక ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోంది.. మందులు వాడట్లేదు: తండ్రి గణేష్ ఫిర్యాదు (video)

కల్పికా తీవ్రమైన మానసిక రుగ్మతతో బాధపడుతోందని, దాని వల్ల ఆమెకు, ఆమె కుటుంబానికి, ఆమె చుట్టూ ఉన్న ప్రజలకు ముప్పు వాటిల్లిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆమె గతంలో రెండుసార్లు ఆత్మహత్యకు కూడా ప్రయత్నించిందని ఆమె తండ్రి తెలిపారు.

కల్పిక గతంలో మానసిక ఆరోగ్య చికిత్స కోసం పునరావాస కేంద్రంలో చేరింది. కానీ గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఆమె సూచించిన మందులు తీసుకోవడం మానేసింది. దీని వల్ల తరచుగా నిరాశ, దూకుడు ప్రవర్తన, ప్రజలపై చికాకు కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఆమె భద్రత, ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం ఆమెను తిరిగి పునరావాస కేంద్రంలో చేర్చడానికి వీలు కల్పించాలని గణేష్ పోలీసులను కోరారు. గచ్చిబౌలి పోలీసులు ఫిర్యాదులోని వాస్తవాలను ధృవీకరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి, తదుపరి చర్యలకు సంబంధించి అధికారులు ప్రకటించలేదు. ఇటీవల, నటి రిసార్ట్‌లు, పబ్‌లలో వరుస వివాదాల్లో చిక్కుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

Kalpika Ganesh, an actress went on a complete abuse, hitting & screaming spree after a restaurant where she was celebrating her birthday refused to give her a complementary cake



Though the restaurant had no such policy, they still arranged a small cake when she threw tantrums… pic.twitter.com/JZY3dPij6X