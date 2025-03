ఆదిత్య 369 రీ-రిలీజ్... ఏప్రిల్ 4న విడుదల.. ట్రైలర్ అదుర్స్

మూడు దశాబ్దాలకు పైగా తర్వాత, ఆదిత్య 369 ఏప్రిల్ 4న తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని సినిమా హాళ్లలో తిరిగి విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని 4K రిజల్యూషన్‌లో రీ-రిలీజ్ చేశారు. ఆదివారం జరిగిన ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.

ఈ ట్రైలర్‌లో శ్రీకృష్ణదేవరాయుడిగా బాలయ్య గంభీరమైన నటన, సింగీతం, ఇళయరాజా ఐకానిక్ సౌండ్‌ ట్రాక్ కలిసి ఈ చిత్రాన్ని ఒక కలకాలం నిలిచిపోయే క్లాసిక్‌గా నిలిపాయి. ఆదిత్య 369కి సీక్వెల్, తాత్కాలికంగా ఆదిత్య 999 అని పేరు పెట్టబడింది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా దీని కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

Time less classic #Aditya369

Re - Release trailer out now ????▶️#Aditya369 Grand release In theatres on 4th April.#NandamuriBalakrishna #NBK pic.twitter.com/pL6DTnQjWk