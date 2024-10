ఇక అభిమానుల పట్ల ఎప్పుడూ ఉదారంగా వుండే అల్లు అర్జున్, తన వీరాభిమానిని తన నివాసంలో స్వాగతం పలికారు. అల్లు అర్జున్‌ను అమితంగా ఇష్టపడే ఓ అభిమాని ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అలీగఢ్ నుండి ఐకాన్‌స్టార్‌ను కలవడానికి సైకిల్‌పై 1,600 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి అల్లు అర్జున్‌ను చేరుకున్నాడు.

A fan cycled over 1600 km from Aligarh, Uttar Pradesh, to Hyderabad to meet his hero, Icon Star @alluarjun. The heartfelt interaction that followed is a true reflection of Allu Arjun’s love for his fans. pic.twitter.com/Mg3cOfWIdu