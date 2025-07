దోసె తింటున్న బసవయ్య.. రోజూ ఆ షాపుకు వస్తోంది.. వెయిట్ చేసి మరీ!? (video)

ఆ షాపు యజమాని పెద్దగా దోసె పోసి ప్లేటులోకి తీసుకుని వచ్చి.. ఆ బసవయ్యకు తినిపిస్తున్నాడు. అంతవరకు ఎద్దు ఓపికగా వేచి వుండి.. దోసెను తింటోంది.

రోజూ దోసె తినడం కోసం ఆ బసవయ్య ఆ షాపుకు వస్తోందని యజమాని అంటున్నాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

This south Indian street food seller serves a Nandi daily with Dosa.



The Nandi comes and calmly stands and wait for the owner to serve him. pic.twitter.com/xReAgqnQbG