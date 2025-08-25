సోమవారం, 25 ఆగస్టు 2025
బార్బరిక్.. ఫ్రీగా చూడాల్సిన మూవీ కాదని వాళ్లు డబ్బులు ఇచ్చారు : విజయ్ పాల్ రెడ్డి

Producer Vijay Pal Reddy Adidala, Udaya Bhanu, Vasishtha N Simha
త్రిబాణధారి బార్బరిక్ కథ కొత్త రకమైన కథ. చాలా థ్రిల్లింగ్‌గా ఉంటుంది. మలయాళంలో తీసినట్టుగా చాలా సహజంగా తీశాం. తెలుగు ఆడియెన్స్‌కు కావాల్సిన కమర్షియల్ అంశాల్ని కూడా జోడించాం. ముందుగా ఈ కథను చిన్న స్థాయిలో తీయాలని అనుకున్నా కూడా కథ డిమాండ్ మేరకు భారీగా నిర్మించాం.. అని నిర్మాత విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదల తెలిపారు.
 
డైరెక్టర్ మారుతి సమర్పణలో వానర సెల్యూలాయిడ్ బ్యానర్ మీద విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదల నిర్మించిన చిత్రం ‘త్రిబాణధారి బార్బరిక్’. మోహన్ శ్రీవత్స దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో సత్య రాజ్, ఉదయభాను, వశిష్ట ఎన్ సింహా, సత్యం రాజేష్, క్రాంతి కిరణ్, సాంచీ రాయ్ వంటి వారు ప్రముఖ పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమా ఆగస్ట్ 29న ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. ఈ మేరకు నిర్మాత విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదల చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.
 
ఈ సినిమా ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది?
నేను నా వ్యాపారాలతో బిజీగా ఉండేవాడిని. ఓ సారి ఈ కథను విన్నాను. మోహన్ గారు చెప్పిన కథ నాకు చాలా నచ్చింది. ముందుగా చిన్న బడ్జెట్‌తో మూవీని తీయాలని అనుకున్నాం. ఆ తరువాత మారుతి గారిని కలిశాను. తీస్తే సినిమా బాగా తీయండి.. లేదంటే లేదు అని ఆయన అన్నారు. దీంతో భారీ ఎత్తున ఈ మూవీని తీయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను.
 
ప్రీమియర్లకు ఎలాంటి స్పందన వచ్చింది?*
ఈ కథను మైథలాజికల్ జానర్‌ను యాడ్ చేసి చెప్పడమే కొత్తగా ఉంటుంది. వరంగల్, విజయవాడలో ప్రీమియర్లు వేశాం. అక్కడ అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సినిమాను చూసిన వారిలో చాలా మంది కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. మూవీ అద్భుతంగా ఉందని అందరూ పొగిడారు. మాకు అదే చాలా సంతృప్తినిచ్చింది.
 
టెక్నికల్ పరంగా ఎలా ఉంటుంది?
ఆడియెన్స్ ప్రస్తుతం కొత్త కంటెంట్, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌లనే ఆదరిస్తున్నారు. నేను ఈ ఇండస్ట్రీకి కొత్త. మాకు మారుతి అండగా నిలిచారు. కథతో పాటు టెక్నికల్ పరంగానూ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. ఇందులో ఇన్ ఫ్యూజన్ బ్యాండ్‌ను తీసుకొచ్చాం. వారు ఇచ్చిన పాటలు, ఆర్ఆర్ అద్భుతంగా వచ్చింది. కెమెరామెన్ కుశేందర్ రమేష్ రెడ్డి గారి విజువల్స్ వర్క్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.
 
మీ ప్రొడక్షన్‌లో  బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేయడానికి కారణం ఏంటి?*
మా ప్రొడక్షన్‌‌లో కంటిన్యూగా చిత్రాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను. ‘త్రిబాణధారి బార్బరిక్‌’ పాటుగా ‘బ్యూటీ’ మూవీని ప్రారంభించాం. కంటెంట్‌ను నమ్మాను కాబట్టే ఈ రెండు చిత్రాలను ఎంతో నమ్మకంతో నిర్మించాను. ఈ రెండు సినిమాల్లో ఏ ఒక్క చోట కూడా బోర్ కొట్టదు. అది నా ఛాలెంజ్.
 
చిత్రంలో ఆర్టిస్టుల గురించి చెప్పండి?*
సత్య రాజ్ గారు మొదటి సిట్టింగ్‌లోనే మా కథను ఓకే చేశారు. ఇంత వరకు ఆయన పోషించనటువంటి పాత్రను ఆయన చేశారు. ఇందులోని ప్రతీ పాత్రకు ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఉదయభాను గారికి మంచి రోల్ వచ్చింది. ఈ మూవీ తరువాత ఆమెకు ఈ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో మరింత అద్భుతమైన పాత్రలు వస్తాయి. సత్యం రాజేష్, వశిష్ట, సాంచీ రాయ్ ఇలా అందరి పాత్రలు ఆకట్టుకుంటాయి.
 
మూవీని చూసిన తరువాత మారుతి గారి స్పందన ఏంటి?*
మా మూవీని చూసిన తరువాత మారుతి గారు చాలా సంతృప్తి చెందారు. చిత్ర విజయం పట్ల ఆయన ఎంతో నమ్మకంగా ఉన్నారు. మారుమూల ప్రాంతాలకు సినిమా రీచ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో వరంగల్, విజయవాడ వంటి ప్రాంతాల్లో ప్రీమియర్లు వేశాం. ప్రస్తుతానికి ఈ మూవీని తెలుగులోనే రిలీజ్ చేస్తున్నాం. మిగిలిన భాషల్లో త్వరలోనే డబ్ చేస్తాం.
 
మూవీని ఎందుకు వాయిదా వేశారు?*
మైత్రి వాళ్లు నైజాంలో మా చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు. వార్ 2, కూలీ ఆడుతున్నాయి కదా? భారీ సంఖ్యలో థియేటర్లు మనకు కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు వద్దులే అని ఆగస్ట్ 22 కాకుండ ఆగస్ట్ 29కి రిలీజ్ చేద్దామని వాళ్లు సలహాలు ఇచ్చారు. ఇక ఇప్పుడు మాకు కావాల్సినన్ని థియేటర్లు లభించాయి. దీంతో భారీ ఎత్తున మా చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాం.
 
ఇకపై డిఫరెంట్ కంటెంట్ చిత్రాలే వస్తాయా?
‘బార్బరిక్’ చిత్రం థ్రిల్లింగ్ ఇస్తుంది. బ్యూటీ మూవీ పూర్తిగా ఫ్యామిలీ, కమర్షియల్ చిత్రం. నెక్ట్స్ హారర్ కామెడీ కథ నచ్చడంతో ఓకే చేశాను. మరో రెండు ప్రాజెక్టులు కూడా లైన్లో ఉన్నాయి. అవి ఇంకా చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయి.
 
త్రిబాణధారి బార్బరిక్ విషయంలో మీకు ఎక్కువగా సంతృప్తినిచ్చిన అంశం ఏంటి?
ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి మా సినిమాను చూడాలని అనుకుంటున్నాం. అందుకే మల్టీప్లెక్స్, సింగిల్ స్క్రీన్లు ఇలా అన్నింట్లోనూ గరిష్టంగా రూ. 150 టికెట్ రేట్‌ను పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాం. మంచి సందేశంతో పాటుగా కమర్షియల్ అంశాల్ని జోడించి ఈ మూవీని తీశాం. త్రిబాణాస్త్రంలోని అసలు అర్థాన్ని చెప్పేలా, మంచి మెసెజ్ ఇచ్చేలా మా సినిమాను తెరకెక్కించాం. ఇప్పటి వరకు చాలా మందికి షో వేసి చూపించాం. వరంగల్‌లో వేసిన స్పెషల్ ప్రీమియర్ షోలో ఓ జంట ఫ్రీగా ఈ మూవీని చూశారు. కానీ ఇది ఫ్రీగా చూడాల్సిన మూవీ కాదు అని వాళ్లు తిరిగి డబ్బులు ఇచ్చారు. అది చూసిన తరువాత నాకు ఎంతో సంతృప్తిగా అనిపించింది.

ప్రతి కుటుంబం వీలునామా గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలి? మీ వద్ద వీలునామా లేకపోతే ఏమి జరుగుతుంది?

ప్రతి కుటుంబం వీలునామా గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలి? మీ వద్ద వీలునామా లేకపోతే ఏమి జరుగుతుంది?జీవితం ఒక అవివేకి చెప్పిన కథ, ధ్వని మరియు ఆవేశంతో నిండి ఉంటుంది, కానీ దానికి అర్థం ఏమీ ఉండదు అని షేక్స్‌పియర్ అంటారు. ఏదో ఒక క్షణంలో, ప్రతిఒక్కరూ అలానే భావిస్తారు. అయోమయం వివేకాన్ని అధిగమించినప్పుడు, ఆ శబ్దంలో అర్థం అదృశ్యమైనట్లు అనిపించినప్పుడు. కానీ అది ఎల్లప్పుడూ అలా ఉండదు. గందరగోళంలో కూడా, స్పష్టత, ప్రేమ మరియు ప్రయోజనం యొక్క క్షణాలు ఉంటాయి. జీవితం ఎటువంటి హామీలను ఇవ్వదు, ప్రతిదీ ఒక్క క్షణంలో మారిపోవచ్చు. అందుకే బాధ్యతాయుతంగా జీవించడం, ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

భార్యను ఇంటిలో నిర్బంధించి.. తిండి పెట్టకుండా అస్థిపంజరంలా మార్చి హత్య!

భార్యను ఇంటిలో నిర్బంధించి.. తిండి పెట్టకుండా అస్థిపంజరంలా మార్చి హత్య!తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొత్తగూడెం భద్రాద్రి జిల్లాలో దారుణ ఘటన ఒకటి వెలుగు చూసింది. అదనపు కట్నం కోసం భార్యను చిత్ర హింసలకు గురిచేశారు. గృహంలో నిర్బంధించి, అన్నపానీయాలు పెట్టకుండా అస్థిపంజరంలా మార్చి హత్య చేశాడో కిరాతక భర్త. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఖమ్మం జిల్లా కల్లూరు మండల విశ్వనాథపురానికి చెందిన లక్ష్మీ ప్రసన్న (33)కు ఖాన్ ఖాన్ పేట గ్రామ వాసి పూల నరేష్ బాబుకు గత 2015లో వివాహం జరిగరింది. గత మూడేళ్లుగా వారు అశ్వారావుపేటలో నివాసం ఉంటుందన్నారు.

ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాను కత్తితో పొడవాలన్నదే ప్లాన్ : ప్రధాన నిందితుడు వాంగ్మూలం

ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాను కత్తితో పొడవాలన్నదే ప్లాన్ : ప్రధాన నిందితుడు వాంగ్మూలంఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాను కత్తితో పొడవాలన్నదే తన ప్లాన్ అని ఈ కేసులో అరెస్టు అయిన ప్రధాన నిందితుడు సక్రియా రాజేష్ భాయ్ ఖిమ్జీ (41) వెల్లడించారు. ఇటీవల ఢిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా నిర్వహించిన ప్రజాదర్బార్‌లో సక్రియా రాజేష్ భాయ్‌ దాడి చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఈ దాడిలో ఢిల్లీ సీఎం స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతనివద్ద జరిపిన విచారణలో అనేక ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సీఎం రేఖాగుప్తాను కత్తితో పొడవాలని నిందితుడు ప్లాన్ చేసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే భారీ భద్రత కారణంగా తన ప్రణాళికను విరమించుకున్నట్లు సక్రియా చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.

నాగర్ కర్నూల్‌లో భర్త దారుణం- భార్యను అడవిలో చంపి నిప్పంటించాడు

నాగర్ కర్నూల్‌లో భర్త దారుణం- భార్యను అడవిలో చంపి నిప్పంటించాడుభార్యపై అనుమానంతో హైదరాబాద్‌ బోడుప్పల్‌లో ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి మూసినదిలో పడేసిన ఘటనను మరవకముందే మరో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. భార్యను అడవిలో చంపి ఏకంగా కాల్చివేయడం సంచలనం సృష్టించింది. ఈ ఘటన నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. లింగాల మండలం కొత్త రాయవరం గ్రామానికి చెందిన శ్రీశైలం అనే యువకుడు 2014లో మహబూబ్ నగర్‌కు చెందిన శ్రావణి అనే అమ్మాయిని ప్రేమించి ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకున్నాడు.

అవినీతికి పాల్పడితే ప్రధాని అయినా జైలుకు వెళ్లాల్సిందే : అమిత్ షా

అవినీతికి పాల్పడితే ప్రధాని అయినా జైలుకు వెళ్లాల్సిందే : అమిత్ షాతప్పు చేసి లేక అవినీతికి పాల్పడి జైలుకెళితే సాక్షాత్ దేశ ప్రధానమంత్రి అయినా జైలుకు వెళ్లాల్సిందేనని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. జైలుపాలై జైలులో కూర్చొని పాలన చేస్తామంటే ఇకపై కుదరదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి అయినా ప్రధానమంత్రి అయినా జైలు నుంచే పరిపాల చేయడం మంచి విషయమేనా? అని ప్రశ్నించారు. ఇలాంటి పద్దతి మన ప్రజాస్వామ్యానికి అది మర్యాదపూర్వకంగా ఉంటుందా? అంటూ విపక్ష పార్టీలపై ఆయన విరుచుకుపడ్డారు.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులెమన్ గ్రాస్ టీ. లెమన్ గ్రాస్ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది కనుక రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అపానవాయువు ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో మేలు చేస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీర నొప్పులను వదిలించుకోవడానికి దీనిని తరచుగా తీసుకుంటారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్ఖర్జూరంలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. ఇది చర్మాన్ని బలోపేతం చేసి కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. కేశాలను దృఢంగా మార్చి నిగనిగలాడేట్లు చేస్తుంది. ఇది మెరుగైన రక్త ప్రసరణను ప్రోత్సహించి రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఇంకా ఏమేమి ఉపయోగాలున్నాయో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరం పాలు తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని పవర్ బూస్టర్ అంటారు. ఖర్జూరం పాలకు చర్మాన్ని కాంతివంతం చేసే శక్తి వుంది. రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్‌ను పెంచి ఆరోగ్యవంతం చేస్తుంది. రక్తపోటును నియంత్రించి అద్భుత శక్తినిస్తుంది. ఇది దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది.

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌అబోట్, గ్లోబల్ హెల్త్కేర్ కంపెనీ ఈ రోజు ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్ సెన్సార్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే పోర్ట్‌ఫోలియోలో తాజా ఆవిష్కరణగా నిలిచే ఈ పరికరం, ప్రతి నిమిషం వినియోగదారుడి స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు నేరుగా ఆటోమేటిక్ గ్లూకోజ్ రీడింగులను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా డయాబెటిస్ ఉన్న వ్యక్తులు తమ పరిస్థితిని మరింత విశ్వాసం, ఖచ్చితత్వం, సులభతతో నియంత్రించగలరు. ఇకపై స్కాన్ చేయకుండా గ్లూకోజ్ రీడింగులు వీక్షించే సౌకర్యంతో పాటు, తక్కువ లేదా అధిక గ్లూకోజ్ స్థాయిలు2 గుర్తించినప్పుడు వినియోగదారుల స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు తక్షణ హెచ్చరికలు చేరతాయి.
