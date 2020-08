ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసిన నాగార్జు... సెప్టెంబరు 6 సాయంత్రం 6 గంటలకు...

ఈ ప్రోమో వీడియో మేరకు బిగ్ బాస్ నాలుగో సీజన్ వచ్చే నెల ఆరో తేదీన సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి ప్రముఖ టీవీ చానెల్‌ స్టార్ మాలో ప్రసారం కానుంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఛానెల్ యాజమాన్యం ఓ కొత్త టీజర్‌ను విడుదల చేసింది. మూడో సీజన్‌ను హోస్ట్ చేసిన నాగార్జున ఈ నాలుగో సీజన్‌ను కూడా నడిపించనున్నారు.



ఈ సీజన్‌లో పాల్గొనబోతున్నవారికి ముందుగానే కోవిడ్-19 పరీక్షలు చేసి వారందరినీ క్వారంటైన్‌కు తరలించారు. కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోయే ముందు మరోసారి పరీక్షలు చేసి పూర్తి అరోగ్యంగా ఉన్నారని తేలితేనే బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి పంపిస్తారు. కోవిడ్-19 నేపథ్యంలో ఈ సారి మరింత జాగ్రత్తగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఈ సీజన్ 10 వారాలు అంటే 70 రోజులు మాత్రమే నిర్వహించేలా నిర్వహాకులు ప్లాన్ చేశారు.







Keep your TV Remote Ready for Entertainment Like Never Before!!! #WhatAWowWow