Chiranjeevi Donates: బసవతారకం తోపాటు ఐదు సంస్థలకు విరాళం ఇచ్చిన చిరంజీవి
Megastar Chiranjeevi Annadanam because of Ramcharan birthday
ప్రస్తుతం మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, పలు ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టులకు సిద్ధమవుతున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి, తన కుమారుడు, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజును ఎంతో అర్థవంతంగా జరుపుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేతుల మీదుగా పది లక్షల నగదు బహుమతితో పాటు ఎన్టీఆర్ అవార్డును అందుకున్న చిరంజీవి, ఆ మొత్తాన్ని తన చిరకాల సామాజిక సంక్షేమ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఉన్న ఐదు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు విరాళంగా ఇచ్చారు.
వారి దైనందిన అవసరాలకు మద్దతుగా చిరంజీవి 'సర్వ్ ఫౌండేషన్'కు విరాళం అందించారు. 'గేమ్ ఛేంజర్' షూటింగ్ సమయంలో చరణ్ను కలిసిన ఆ వృద్ధులు ఆయన పుట్టినరోజును ఘనంగా జరుపుకోవాలని ఆత్రుతగా ఎదురుచూడటంతో, ఈ చర్యకు భావోద్వేగ ప్రాధాన్యత చేకూరింది. వారి కోరికను నెరవేరుస్తూ, చిరంజీవి 30 మంది నివాసితులను బ్లడ్ బ్యాంక్కు ఆహ్వానించి, వారికి కొత్త బట్టలు బహుమతిగా ఇచ్చి, పండుగ విందుకు ఆతిథ్యం ఇచ్చారు.
దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి సాధికారత కల్పించడంలో అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్న 'దేవనార్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ది బ్లైండ్'కు మద్దతు లభించగా, అనాథ పిల్లల సంరక్షణను బలోపేతం చేసేందుకు 'వాల్మీకి ఫౌండేషన్', 'నయశ్రీ ఫౌండేషన్'లకు సహాయం అందించబడింది. అత్యంత అవసరంలో ఉన్నవారికి అండగా నిలవడంలోనే నిజమైన గొప్పతనం ఉంటుందన్న చిరంజీవి నమ్మకాన్ని ఈ ప్రతి విరాళం మరింత బలపరిచింది.
ఈ సందర్భానికి మరో కరుణా ఛాయను జోడిస్తూ, క్యాన్సర్తో ధైర్యంగా పోరాడుతున్న ఒక యువతి చికిత్సకు ప్రత్యేకంగా సహాయపడటానికి చిరంజీవి బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి కూడా విరాళం అందించారు. ఈ చర్య ఆరోగ్య సంరక్షణ పట్ల, అలాగే తమ అత్యంత క్లిష్ట సమయాలను ఎదుర్కొంటున్న కుటుంబాల పట్ల ఆయనకున్న అచంచలమైన నిబద్ధతను చాటింది.
ఒక వ్యక్తిగత వేడుకను సామూహిక శ్రేయస్సుకు ఒక అవకాశంగా మార్చడం ద్వారా, పుట్టినరోజులు కేవలం ఆనందాన్ని స్వీకరించడం గురించే కాదు, దానిని పంచుకోవడం గురించికూడా అని చిరంజీవి మరోసారి నిరూపించారు.