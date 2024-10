రచ్చ గెలిచి ఇంట గెలిచాను, లెజండరీ అవార్డును గుర్తు తెచ్చుకున్న మెగాస్టార్ (video)

అక్కినేని నాగేశ్వర రావు జాతీయ అవార్డును అందుకుంటున్న సందర్భంగా పద్మవిభూషణ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ... సినీ పరిశ్రమలో నేను రచ్చ గెలిచి ఇంట గెలిచాను అనిపిస్తుంది. ఇలా ఎందుకు అంటున్నాను అంటే... టాలీవుడ్ వజ్రోత్సవాల సమయంలో నాకు లెజండరీ పురస్కారం ప్రదానం చేయబోయారు. ఆ సమయంలో నాకు ఎంతో ఆనందమేసి ధన్యుడిని అనుకున్నా.

కానీ నేను ఆ అవార్డుని తీసుకోవడంపై కొందరు హర్షించలేని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దాంతో ఆనాడు ఆ అవార్డును టైమ్ క్యాప్సూల్ లో పెట్టాను. నాకు ఏరోజు అర్హత వస్తుందో అప్పుడే దాన్ని స్వీకరిస్తాను అని చెప్పాను. ఇన్నాళ్లకు నాకు అక్కినేని జాతీయ అవార్డు ద్వారా ఇంట గెలిచే అవకాశం వచ్చింది. ఈ అవార్డును జాతీయ నటుడు అమితాబ్ గారి చేతుల మీదుగా అందుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా వుంది అని అన్నారు.

Chiranjeevi finally puts full stop to the controversy happened 17 years ago which is stirred by MohanBabu in Vajrotsavam event in 2007 !!



Vajrotsavam event lo Legendary award #Chiranjeevi ki icharu thanaku ivvaledani Mohan Babu controversial speech icharu#MegaStarChiranjeevi… pic.twitter.com/2NmKxcYKmK