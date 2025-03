ఈ ఊహాగానాల మధ్య, రామ్ చరణ్‌తో మరోసారి ఒక పాత్ర పోషించాలని ఆలోచిస్తానని సమంత వెల్లడించింది. సిడ్నీలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో, అభిమానులు సమంతను రామ్ చరణ్‌తో మరో సినిమా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సమంత చిరునవ్వుతో, "నేను ఆ కాల్ చేస్తాను" అని చెప్పింది.

గత కొన్ని రోజులుగా, ఆర్సీ17లో రామ్ చరణ్‌తో సమంత ప్రేమలో ఉందని సోషల్ మీడియాలో ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సనా దర్శకత్వం వహించిన ఆర్సీ16 లో జాన్వీ కపూర్‌తో రొమాన్స్ చేస్తున్నాడు. ఆర్సీ16 పూర్తయిన తర్వాత, సుకుమార్ చరణ్‌తో ఆర్సీ17 చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తాడు.

Australia Fans to Sam :- One more movie with #RamCharan ????????#RC16 @AlwaysRamCharan @Samanthaprabhu2 pic.twitter.com/oJtyG83hll