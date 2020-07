చిరుతో కలిసి నటిస్తే ఆ కిక్కేవేరబ్బా... యువ హీరో కార్తికేయ

దేశంలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించండంటూ మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి తాజాగా ఓ వీడియో రూపంలో సందేశం ఇచ్చారు. ఇందులో ఆయన యంగ్‌ హీరో కార్తికేయతో కలిసి కనిపిస్తారు. కరోనా నేపథ్యంలో మంచి సందేశాత్మక వీడియోలో మెగాస్టార్‌తో కలిసి నటించడం పట్ల కార్తికేయ అమితానందం వ్యక్తం చేశారు.

కరోనా భయం నెలకొన్న వేళ, షూటింగ్‌ని మిస్ అవుతున్న సమయంలో, తర్వాత ఎలా ఉంటుందనే భయం మధ్య తీసిన ఈ ఒక్క వీడియోతో తమ భయాలన్నీ పోయాయని కార్తికేయ చెప్పాడు.



ఓ మంచి పని కోసం మెగాస్టార్‌తో తాను కలిసి ఈ వీడియో చేశానని చెప్పాడు. తన సినిమాలు పది విడుదలైనా ఈ కిక్ రాదని ఆయన చెప్పాడు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి‌తో ఇది తన జీవితకాల జ్ఞాపకమంటూ ఆయన ఈ వీడియోను ట్వీట్ చేశాడు.







Corona bhayam ,shooting ni misss avdam ,next ela untundo ani bhayam anni theeripoyayi ..

EE okkka tho..#Megastar garitho Nenu kalsi oka manchi cause kosam video cheydam ..na cinemalu padi release ayina ee kick radhu..

One more life time memory with @KChiruTweets sir https://t.co/PyxovvOmsE