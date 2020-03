"సృజనాత్మక వైరుధ్యాల కారణంగా 'ఆచార్య' నుంచి తప్పుకుంటున్నాను. కొన్నిసార్లు మనతో చర్చించిన విషయాలు ఒకటైతే, వాస్తవంలో కనిపించేవి వేరేగా ఉంటాయని, చిరంజీవి సార్ సినిమా నుంచి తప్పుకుంటున్నందుకు ఈ విభేదాలే కారణమని వివరణ ఇచ్చింది. అయితే, మరో మంచి సినిమాతో తెలుగు అభిమానుల ముందుకు వస్తాను" అని త్రిష తన ట్వీట్‌లో పేర్కొంది.







Sometimes things turn out to be different from what was initially said and discussed.Due to creative differences,I have chosen not to be part of sirs film.Wishing the team https://t.co/sfaMfRrWmT my lovely Telugu audiences-hope to see you soon in an exciting project.