దీంతో తారక్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో నిరాశకు గురయ్యారు. అయితే అభిమానులు ఎవరూ నిరాశ చెందవద్దని... ఈ సినిమా సంచలనం సృష్టించబోతోందంటూ వారిలో నూతనోత్సాహాన్ని ఎన్టీఆర్ నింపాడు.

మరోవైపు, అభిమానుల కోరికను ప్రముఖ బాలీవుడ్ ఫొటోగ్రాఫర్ డబ్బూ రత్నాని తీర్చారు. ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన తీసిన ఎన్టీఆర్ పిక్ విడుదలైంది.



ఈ ఫొటోలో కండలు తిరిగిన శరీరంతో ఎన్టీఆర్ మ్యాన్లీగా కనిపిస్తున్నాడు. ఈ పిక్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఫొటోను చూసి తారక్ ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు.







Arachakam!!!!!!!! Young Tiger NTR @tarak9999 like never before. Check out this amazing click by @DabbooRatnani .. Thank you @lloydstevenspt .. #HappyBirthdayNTR pic.twitter.com/QcLM1zehCl