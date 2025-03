Kiss Song from Jack: జాక్ - కొంచెం క్రాక్.. కిక్కాస్ టీజర్ విడుదల- ఏప్రిల్ 10న రిలీజ్ (video)

సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి నేపథ్య సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు, సురేష్ బొబ్బిలి జాబితాలో చేరారు. సురేష్ బొబ్బిలి రాసిన "కిస్ సాంగ్" అనే పాట ఈరోజు గ్రాండ్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో విడుదలైంది. ఈ గాలులతో కూడిన శ్రావ్యతను భాస్కర్ ఒక ప్రత్యేకమైన శైలిలో స్వరపరిచారు.

జావేద్ అలీ- అమల చేబోలు తమ మంత్రముగ్ధులను చేసే గాత్రాలతో అద్భుతంగా పాడారు. రాజు సుందరం కొరియోగ్రఫీ స్టైలిష్‌గా, అందంగా ఉంది. సిద్ధు జొన్నలగడ్డ అద్భుతమైన స్టెప్పులతో అద్భుతమైన నృత్యాలను అందించారు. ఆకర్షణీయమైన ట్యూన్, సాహిత్యంతో, కిస్ సాంగ్ అదిరింది.

శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై ప్రముఖ నిర్మాత బివిఎస్ఎన్ ప్రసాద్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం హాస్యభరితమైన ఎంటర్టైనర్‌గా రూపొందుతుంది. ఈ చిత్రంలో ప్రకాష్ రాజ్, నరేష్, బ్రహ్మాజీ కూడా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

The colors of emotions blend into a beautiful journey of love ????



Team #Jack wishes you all a vibrant & joyful Holi ????????#KissSong – This one’s NOT leaving your playlist after March 17th ????



— https://t.co/qQeWgw2XtS#JackOnApril10th#SidduJonnalagadda #SVCC37 #JackTheMovie pic.twitter.com/kOPmWHOsVX