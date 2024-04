కానీ ఇందుకు భిన్నంగా కృతిసనన్ నిలిచింది. తన ఫ్యాన్ పట్ల కృతజ్ఞతతో వ్యవహరించింది. ఓ ఫ్యాన్ తనతో సెల్ఫీ తీసుకునేందుకు రాగా.. ఆ అభిమానిని దూరం పోండి అనకుండా వినయంగా పక్కనే నిల్చుని.. ఫోనులో సెల్ఫీ తీసి పెట్టింది.

ఇంకా ఆ సెల్ఫీకి తర్వాత అతనికి థ్యాంక్స్ చెప్పి అక్కడ నుంచి కదిలింది. దీంతో ఆ అభిమాని సంతోషానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసినవారంతా అలియాభట్ వంటి అగ్ర హీరోయిన్లంతా కృతిసనన్‌ను చూసి నేర్చుకోవాలని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

other arrogant actresses like Kareena, Alia, Priyanka etc should learn from Kriti to stay grounded even after becoming successful, Kriti is a pure soul. pic.twitter.com/VrXy3KfHoL