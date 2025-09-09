Manoj: నా కమ్ బ్యాక్ ఫిలిమ్ మిరాయ్ పది పార్ట్ లుగా రావాలి : మంచు మనోజ్
హీరో తేజ సజ్జా విజువల్ వండర్ మిరాయ్ లో సూపర్ యోధ పాత్రలో అలరించబోతున్నారు. కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించారు. రాకింగ్ స్టార్ మనోజ్ మంచు పవర్ ఫుల్ పాత్ర పోషించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. ఇప్పటికే గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ మ్యాసీవ్ బజ్ను క్రియేట్ చేశాయి. సెప్టెంబర్ 12న ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ వైజాగ్ లో గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
మంచు మనోజ్ మాట్లాడుతూ... నా ఫస్ట్ సినిమా దొంగ దొంగది మొత్తం వైజాగ్ లోనే తీశాం. నా దాదాపు సినిమాలు ఇక్కడ షూటింగ్ జరుపుకున్నాయి. నా కెరియర్ లో చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అన్నయ్య సినిమా ఎప్పుడు అని అందరూ ఎంతో ప్రేమగా అడిగేవారు. నాకు ఎప్పుడూ మీరు అండగా ఉన్నారు. ఎలాంటి సినిమాతో మళ్ళీ రావాలి అనుకున్నప్పుడు మా డైరెక్టర్ కార్తీక్ నా జీవితంలోకి శ్రీ రాముడిలాగే వచ్చారు. మిరాయ్ సినిమానే నాకు కం బ్యాక్ అని ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నాను.
మా ప్రొడ్యూసర్ స్క్రిప్ట్ నమ్మి సినిమా చేశారు. ఆయనకి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను. తేజ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. మంచి కథకు కుదిరితే ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేస్తానని తనకి మాటిచ్చాను. తను ఈ కథ తీసుకొచ్చి చెప్పిన వెంటనే క్యారెక్టర్ లోకి మారాను. ఈ సినిమా కోసం తమిళ్ కన్నడ హిందీ భాషల్లో స్వయంగా డబ్బింగ్ చెప్పాను.సినిమాని అందరూ ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. తేజ ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డాడు. తను పడిన కష్టానికి ఈ సినిమా పదింతల ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.
మిరాయ్ ఇంక పది పార్ట్ లుగా తీయాలని కోరుకుంటున్నాను. సెప్టెంబర్ 12 రిలీజ్. చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఈ సినిమాని చేసాం తప్పకుండా మీరందరూ థియేటర్స్ కి వెళ్లి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కిర్రెక్కించే విజయం కావాలి. వరల్డ్ వైడ్ అద్భుతంగా ఆడాలి. విశ్వప్రసాద్ గారు అనుకున్నట్లుగా ఈ సినిమా పాన్ వరల్డ్ ఫ్రాంచైజీ గా మారాలి. రేపు మిరాయి బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. రేట్లు కూడా మీ అందరికీ నచ్చినట్లుగానే ఉంటాయి.
ఈ సినిమా రెండు వారాలు పాటు హౌస్ ఫుల్ పెట్టాల్సిన బాధ్యత మీదే, తర్వాత ఒజీ వస్తుంది. నేను ఎంతగానో ఇష్టపడే పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఓజి, మా సినిమా ఒకే నెలలో రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే తమ్ముడు బెల్లంకొండ సాయి చేసిన కిస్కిందపురి మాతో పాటు రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ సినిమా కూడా పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. సినిమాలు బాగుంటే మూడు నాలుగు సినిమాలు కూడా హిట్ అవుతాయి. అన్ని సినిమాలు హిట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను.