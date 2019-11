'కమ్మరాజ్యంలో కడపరెడ్లు' చిత్రంలో పప్పులాంటి అబ్బాయి సాంగ్ రిలీజ్ (వీడియో)

ఇటీవ‌ల కేఏపాల్‌కి సంబంధించిన స్పెష‌ల్ వీడియో సాంగ్ విడుద‌ల చేసిన వర్మ.. తాజాగా మ‌రో పాట‌ని విడుద‌ల చేశారు. ఫ‌స్ట్ పార్ట్‌లో తండ్రి ప‌డే బాధ‌, సెకండ్ పార్ట్‌లో కొడుకు ప‌డుతున్న బాధ‌ల‌ని చూపించారు.



అంతేకాదు పాటలో సైకిల్ గురించి, తాత నుండి సైకిల్ లాగేసున్న విధానం గురించి, పార్టీకి భాద్యత వహించాల్సిన వ్యక్తుల గురించి చ‌ర్చిస్తూ విజువల్స్‌తో ఆసక్తిగా చూపించారు.



'పప్పులాంటి అబ్బాయి' పాత్ర ఏపీలోని ప్రముఖ రాజకీయ పార్టీ అధినేత కుమారుడిని ఉద్దేశించినట్లు కనిపిస్తోందని చ‌ర్చించుకుంటున్నారు. మీరు ఈ వీడియో సాంగ్‌పై ఓ లుక్కేయండి.







Here is the PAPPU LAANTI ABBAYI video song from KAMMA RAJYAMLO KADAPA REDDLU ..it’s a FATHER SON LOVE song...1st part from FATHER’s pov and 2nd part from SON’s pov .Any resemblence to anybody is purely COINCIDENTAL #PappuLaantiAbbayi # KRKR https://t.co/U9pNNOZQXh