పవన్ కళ్యాణ్ తన లేటెస్ట్ లుక్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అతను నలుపు డ్రెస్‌లో సూపర్ స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తున్నాడు. ఈ వేడుకకు నటుడి ఎంట్రీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌పై డీవీవీ దానయ్య నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు నటించనున్నారు. థమన్ సంగీతం సమకూర్చనున్నారు. ప్రాజెక్ట్‌కి సంబంధించిన మరిన్ని అప్‌డేట్‌లు త్వరలో వెలువడే అవకాశం ఉంది.

The OG has arrived! @PawanKalyan's grand entry at the pooja ceremony of his next with #Sujeeth under @DVVMovies#TheyCallHimOG #FireStormIsComing #PawanKalyan pic.twitter.com/t3mdzECxSN