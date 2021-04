ఆర్జీవీ.. కాంట్రవర్సీకి నిలువెత్తు రూపం. జాతీయ రాజకీయ నాయకుల నుంచి టాప్ సినీ ప్రముఖుల వరకూ ఎవరైనా డోంట్ కేర్ అన్నట్లుగా ఆర్జీవీ వివాదాస్పద కామెంట్లు చేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా, అంతర్జాతీయ నాయకుల నుంచి హైదరాబాద్ మేయర్ వరకూ తనకు నచ్చిన రీతిలో ట్రోల్స్ వదులుతూ ఉంటారు. ఆయన ఎవరిని ఉద్దేశించి ట్వీట్ చేసినా అందులో వెటకారం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మరో యువ నేత లక్ష్యంగా ఓ ట్వీట్ వదిలారు.

VAAMMO we know #KCR and @KTRTRS are TIGER and LION but I love this candidate @BagathNomula who is taking a CHEETAH for a walk ..If I had a VOTE I will vote for this REAL HERO on 17th by-election of Nagarjuna Sagar pic.twitter.com/sYETa51Zq0