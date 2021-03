సింహానికి సున్నితమైన హృదయం ఉంది.. బాతుకు సాయం... ఎలా?(Video)

ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఇంత‌కూ ఆ సింహ రాజు చేసిన గొప్ప ప‌ని ఏమిటంటే చెరువు ఒడ్డుకు వ‌చ్చి ఈదడానికి ఇబ్బంది ప‌డుతున్న ఓ బాతుపిల్లను ముందు కాళ్ల‌తో తిరిగి నీటిలోప‌లికి తోసేసి సులువుగా ఈదేందుకు సాయప‌డింది. సింహం బాతుపిల్ల‌కు సాయం చేస్తున్న ఆ దృశ్యం అక్క‌డే ఉన్న‌ కెమెరాకు చిక్కింది.



How many of you had thought that such large carnivores has a soft heart?



They are wild. But not savages. Respect & adore them. They kill to survive & only when provoked. pic.twitter.com/RwoJ1z1Hjc