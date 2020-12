గోవాలో శుక్ర‌వారం (డిసెంబ‌ర్ 4) చివ‌రి షెడ్యూల్ మొద‌ల‌వ‌నున్న‌ది. ఇందులో ర‌వితేజ‌, శ్రుతి హాస‌న్‌ల‌పై చివ‌రి పాట‌ను చిత్రీక‌రించ‌నున్నారు. రాజు సుంద‌రం కొరియోగ్ర‌ఫీ స‌మ‌కూరుస్తున్న ఈ పాట చిత్రీక‌ర‌ణ‌తో షూటింగ్ మొత్తం పూర్త‌వ‌నున్న‌ది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జ‌రిగిన య‌థార్థ ఘ‌ట‌న‌ల ఆధారంగా రూపొందుతోన్న 'క్రాక్‌'లో శ్రుతి హాస‌న్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తున్నారు. అన్ని వ‌ర్గాల‌ను ఆక‌ట్టుకొనే అంశాల‌తో, ఒక ఇంటెన్స్ స్టోరీతో ఈ సినిమా త‌యార‌వుతోంది. ఇటీవ‌ల ర‌వితేజ‌, అప్స‌రా రాణిపై చిత్రీక‌రించి, విడుద‌ల చేసిన‌ "భూమ్ బ‌ద్ద‌ల్" అనే స్పెష‌ల్ సాంగ్ బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ హిట్ట‌యింది.

స‌ర‌స్వ‌తి ఫిలిమ్స్ డివిజ‌న్ బ్యాన‌ర్‌పై బి. మ‌ధు నిర్మిస్తోన్న ఈ చిత్రంలో స‌ముద్ర‌క‌ని, వ‌ర‌ల‌క్ష్మీ శ‌ర‌త్‌కుమార్ ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ క్యారెక్ట‌ర్ల‌లో క‌నిపించ‌నున్నారు. ఎస్. త‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తోన్న ఈ సినిమాకు జి.కె. విష్ణు సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌గా వ‌ర్క్ చేస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుక‌గా 'క్రాక్' మూవీని విడుద‌ల చేయ‌డానికి స‌న్నాహాలు జ‌రుగుతున్నాయి.

తారాగ‌ణం:

ర‌వితేజ‌, శ్రుతి హాస‌న్‌, స‌ముద్ర‌క‌ని, వ‌ర‌ల‌క్ష్మీ శ‌ర‌త్‌కుమార్‌, దేవీప్ర‌సాద్‌, చిర‌గ్ జాని, మౌర్య‌ని, సుధాక‌ర్ కొమాకుల‌, వంశీ చాగంటి

సాంకేతిక బృందం:

క‌థ‌, స్క్రీన్‌ప్లే, ద‌ర్శ‌క‌త్వం:

గోపీచంద్ మ‌లినేని

నిర్మాత‌:

బి. మ‌ధు

బ్యాన‌ర్‌: స‌ర‌స్వ‌తి ఫిలిమ్స్ డివిజ‌న్‌

సంగీతం: ఎస్‌. త‌మ‌న్‌

సినిమాటోగ్ర‌ఫీ:

జి.కె. విష్ణు

డైలాగ్స్‌:

సాయిమాధ‌వ్ బుర్రా

స‌హ నిర్మాత‌: అమ్మిరాజు కానుమిల్లి

కూర్పు: న‌వీన్ నూలి

ఆర్ట్‌: ఎ.ఎస్‌. ప్ర‌కాష్‌

ఫైట్స్‌:

రామ్‌-ల‌క్ష్మ‌ణ్‌

పాట‌లు:

రామ‌జోగ‌య్య శాస్త్రి

పీఆర్వో:

వంశీ-శేఖ‌ర్







Off to for the final schedule of #krack #maskon pic.twitter.com/cYtvTScTST