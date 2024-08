సమంత సిటాడెల్ యాక్షన్ మోడ్ టీజర్ (video)

టీజర్‌లో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో 'రాత్ బాకీ' సాంగ్ ప్లే అవుతోంది. ఇది టోన్‌ను చక్కగా సెట్ చేస్తుంది. విజువల్స్‌లో వచ్చే అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లతో బాగా మిళితం అవుతుంది. వరుణ్, సమంతా ఇద్దరూ ఈ సిరీస్‌లో కొన్ని ఉత్కంఠభరితమైన విన్యాసాలు చేశారు.

వారు రొమాంటిక్ కెమిస్ట్రీని కూడా పంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సిటాడెల్‌లో కే కే మీనన్, సికందర్ ఖేర్, సాకిబ్ సలీమ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్ నవంబర్ 7న విడుదల కానుంది. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్, ఫర్జీ తర్వాత ఇది రాజ్, డీకేల మూడవ వెబ్ సిరీస్. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ తర్వాత సమంతతో ఇది వారి రెండవ వెబ్ ప్రాజెక్ట్.

ఆ యాక్షన్ అవతార్‌ని పూర్తి స్థాయిలో ఈ సిరీస్‌లో చూడబోతున్నాం. ఎవెంజర్స్: ఎండ్ గేమ్ డైరెక్టర్లు, అమెరికన్ సిటాడెల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాతలు, రస్సో బ్రదర్స్, ఈ భారతీయ స్పిన్-ఆఫ్ కోసం కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌లుగా పనిచేశారు.

Citadel Honey Bunny Teaser Out Now..



The teaser of Citadel: Honey Bunny, featuring Samantha Ruth Prabhu and Varun Dhawan, has been released.



Directed by Family Man Famous Raj and DK..#CitadelHoneyBunnyOnPrime #Samantha???? #VarunDhawan pic.twitter.com/UT2fEdIK2F