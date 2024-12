రాబోయే చిత్రం "సంక్రాంతికి వస్తున్నాం" సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఈ సినిమా పాటలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. గోదారి గట్టు పాట యూట్యూబ్‌లో 50 మిలియన్ల వీక్షణలను చేరుకుంది. ఈ పాటను గాయకుడు రమణ గోగుల పాడారు.

డిసెంబర్ 30న విడుదల కానున్న వెంకటేష్ స్వయంగా పాడిన ‘బ్లాక్‌బస్టర్ పొంగల్ సాంగ్’ తదుపరి పాట కోసం అభిమానులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఒక ప్రముఖ గాయకుడిని నియమించుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు చూపించే ఫన్నీ వీడియోను బృందం విడుదల చేసింది.





కానీ వెంకటేష్ దానిని పాడాలని పట్టుబట్టడంతో అతను వదులుకున్నాడు, ఈ ఫన్నీ వీడియో యూట్యూబ్‌లో కూడా ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్, ఐశ్వర్య రాజేష్, మీనాక్షి చౌదరి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకంపై శిరీష్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు. ఈ చిత్రం జనవరి 14, 2025న సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది.

