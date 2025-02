ఈ చిత్రంలో కార్తీక్ గాయకుడి పాత్రలో నటిస్తుండగా, శ్రీలీల అతని ప్రేయసిగా నటిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చే ఫోటోలను చూపించే ఫస్ట్ లుక్ వీడియోను బృందం విడుదల చేసింది.

ఫస్ట్ లుక్ వీడియోను పరిశీలిస్తే, కార్తీక్ ఆర్యన్ మందపాటి గడ్డంతో కనిపిస్తుండగా, శ్రీలీల తన గ్లామర్ డోస్‌ను పెంచింది. నిమిషం నిడివి గల టీజర్‌లో, కార్తీక్‌తో శ్రీలీల కెమిస్ట్రీ బాగా పండింది. ఆమె సినిమాలో లిప్-లాక్ సన్నివేశాలను కూడా చేసినట్లు కనిపిస్తోంది.

ఈ చిత్రం రొమాంటిక్ అంశాలతో కూడిన మ్యూజికల్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రం ఆషికి ఫ్రాంచైజీలో మూడవ భాగం అని ఊహాగానాలు ఉన్నాయి.. కానీ దానిపై స్పష్టత లేదు. గతంలో, ఈ సినిమాలో త్రిప్తి దిమ్రిని ప్రధాన మహిళా పాత్రలో కనిపించాల్సి ఉంది కానీ శ్రీలీల ఆమె స్థానంలో వచ్చింది.

ఈ చిత్రం 2025 దీపావళి సందర్భంగా విడుదల అవుతుందని మేకర్స్ ధృవీకరించారు. ఇకపోతే, శ్రీలీల మాడాక్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌లో సైఫ్ అలీ ఖాన్ కుమారుడు ఇబ్రహీం అలీ ఖాన్‌తో కలిసి మరో బాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్‌లో నటించనుంది.

KARTIK AARYAN - SREELEELA TO STAR IN ANURAG BASU - BHUSHAN KUMAR'S NEXT... FIRST LOOK IS HERE... DIWALI 2025 RELEASE... #KartikAaryan and #Sreeleela #Ashiqui3 @sreeleela14 pic.twitter.com/LY5RJlng3f