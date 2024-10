హైదరాబాద్ వైజాగ్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఈ సినిమాను విపరీతంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఇక రీసెంట్ జరిగిన ఈ సినిమా ఈవెంట్లో చాలామంది తెలుగు నటుల గురించి తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు సూర్య.

డార్లింగ్ ప్రభాస్ గురించి మాట్లాడుతూ కటౌట్ చూసి కొన్ని కొన్ని నమ్మేయాలి. కల్కి సినిమా తనకు బాగా నచ్చింది. ఈగర్ లీ వెయిటింగ్ ఫర్ కల్కి టు అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడుతూ రియల్ లైఫ్ లోనూ, రీల్ లైఫ్‌లోనూ ఆయన ఒకేలా ఉంటారు ఇస్ క్యాండేడ్ అండ్ ఓపెన్ హార్టెడ్ అంటూ తెలిపారు. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తనకు జూనియర్ అని, అల్లు అర్జున్ డ్యాన్స్ అంటే తనకు చాలా ఇష్టమని వెల్లడించారు.

గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ గురించి మాట్లాడుతూ రామ్ చరణ్ కేవలం 15 సినిమాల్లో మాత్రమే నటించాడు. ఆయన ఆల్రెడీ గ్లోబల్ స్టార్, గ్లోబల్ యాక్టర్ నాకు ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం అంటూ తెలుపుకొచ్చారు.

ఎన్టీఆర్ గురించి మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ లా తెలుగు డిక్షనని ఎవరు మాట్లాడలేరు. ఆయన ఎనర్జీ నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటూ తెలిపారు. ఇలా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోల గురించి కంగువ హీరో సూర్య చేసిన కామెంట్లు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

మరోవైపు కంగువ మూవీ ప్రొమోషన్స్‌లో భాగంగా తెలుగు బుల్లితెర టాప్ షో అయిన బిగ్ బాస్ సీజన్ 8కి వచ్చారు. సూర్యతో పాటు కంగువ డైరెక్టర్ శివ, నిర్మాత జ్ఞానవేల్ రాజా కూడా వచ్చారు. తమ సినిమాకి సంబందించిన చాలా విషయాలను తెలిపారు.

అలా సూర్య మాట్లాడుతున్న సమయంలో.. ఎంత చక్కాగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నావ్ అని నాగ్ అన్నారు. అప్పుడు సూర్య నవ్వుతూ.. లేదన్న నేను ఇంకా పర్ఫెక్ట్‌గా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఈ విషయంలో నేను కార్తీపై ఎప్పుడూ అసూయ పడతానని అన్నారు. కార్తీ తెలుగులో చాల స్పష్టంగా, అర్ధవంతంగా మాట్లాడతాడని అన్నారు.

పెటీయం గాళ్ళు మొన్న తెగ గింజుకున్నారు గా ఇప్పుడు వెళ్ళి షర్మిలమ్మ స్లిప్పర్స్ పాలిష్ చెయ్యండ్రా ఎర్రిసన్నాసులరా ????



Love you @Suriya_offl ❤️

All The Best For #Kanguva ????pic.twitter.com/69S5pjBJta