మ్యాచింగ్ హీల్స్, సిల్వర్ స్టేట్‌మెంట్ చెవిపోగులతో జతగా, సమంత క్లాస్‌గా కనిపించింది. ఆమె తన స్టైలిష్ లుక్‌తో ఆకట్టుకుంది. తన సోషల్ మీడియాలో ఈవెంట్ చిత్రాలను పంచుకోవడంతో అభిమానులు ఆమె స్టైలిష్ లుక్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

స్టార్ హీరోయిన్ సమంత సినిమాలకు ఏడాది పాటు బ్రేక్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఖుషి సినిమా తర్వాత సమంత సినిమాలకు ఏడాది పాటు సినిమాలకు దూరంగా ఉంటుంది. సమంత కేవలం తెలుగు, తమిళ్ లోనే కాదు హిందీలోనూ నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఇప్పుడు సిటాడెల్ సిరీస్‌తో మరోసారి హిందీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోనుంది సమంత.

ప్రస్తుతం సిటాడెల్ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్‌లో సమంత యాక్షన్‌ని చూసి అభిమానులు షాక్ అవుతున్నారు. వరుణ్ ధావన్, సమంతా కాంబినేషన్‌ని చూడాలని అభిమానులు చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్నారు. "సిటాడెల్: హనీ బన్నీ" వెబ్ సిరీస్ భారీ బడ్జెట్‌తో రూపొందించారు. నవంబర్ 7న ‘అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో’ లో ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? - ???????????????????? ???????????????????? ???????? ????????????



???????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ????https://t.co/f9Taa1dF3s…@PrimeVideoIN has released the official trailer for Citadel: Honey Bunny, the Indian series from the world of Citadel. And it… pic.twitter.com/KPDCyc9XPf