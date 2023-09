విజయ్ ఆంటోని కుమార్తె మీరా ఆత్మహత్య: వైరల్ అవుతున్న తల్లి ఫాతిమా పోస్ట్, ఆంటోనీ వీడియో

హీరో విజయ్ ఆంటోని కుమార్తె ఆత్మహత్య సినీ పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. చదువుల్లో రాణిస్తూ వుండే మీరా 16 ఏళ్లకే తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనై బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఐతే ఎంతటి సమస్యకైనా ఆత్మహత్య మార్గం కానేకాదు. క్షణికావేశంలో చాలామంది ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంటారని మానసిక నిపుణులు చెపుతారు.

విజయ్ ఆంటోని కుమార్తె మరణవార్త విన్న సినీ ప్రముఖులు ఆయనను ఓదార్చుతున్నారు. మరోవైపు గతంలో విజయ్ ఆంటోని పిల్లల ఆత్మహత్యలపై మాట్లాడిన ఓ వీడియో, అలాగే మీరా తల్లి ఫాతిమా గతంలో ట్విట్టర్లో చేసిన ఓ పోస్ట్ వైరల్‌గా మారాయి.





#VijayAntony lost his father to suicide when he was just 7 years old Tragically, today, his own daughter has also taken her life being @vijayantony is not easy #Meera| #MeeraVijayAntonypic.twitter.com/EqEEfet3Ta