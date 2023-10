నవంబర్ 1న ఇటలీలో వివాహం.. వైరల్ అవుతున్న వెడ్డింగ్ కార్డ్

ఈ వేడుకకు మెగా కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే హాజరవుతారు.ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లికి సంబంధించిన ఆహ్వాన పత్రిక సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. బ్రహ్మాండమైన ఈ వివాహ ఆహ్వానపత్రిక పైన 'VL' చిహ్నం ఉంది. ఆహ్వానంలో ‘కొణిదెల ఆహ్వానం’ తర్వాత "శ్రీమతి అంజనాదేవి అండ్ స్వర్గీయ శ్రీ కొణిదెల వెంకట్ రావు, స్వర్గీయ శ్రీమతి సత్యవతి, శ్రీ ఎం సూర్యనారాయణ ఆశీస్సులతో"అని ఉంది.

శ్రీమతి అండ్ శ్రీ కొణిదెల చిరంజీవి, శ్రీమతి అండ్ శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్, శ్రీమతి అండ్ శ్రీ కొణిదెల రామ్‌చరణ్ నుండి "బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్" భాగం హైలైట్‌గా మిగిలిపోయింది. అసలు ఆహ్వానం ఇలా ఉంది.. శ్రీమతి పద్మజ అండ్ శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు, లావణ్య త్రిపాఠి (శ్రీమతి కిరణ్ అండ్ శ్రీ దేవరాజ్ త్రిపాఠి కుమార్తెలు)తో తమ ముద్దుల కుమారుడు వరుణ్ తేజ్ వివాహ రిసెప్షన్‌కు ఆహ్వానించడం వుంది.

రిసెప్షన్ వెడ్డింగ్ కార్డు గులాబీ రంగులో రూపొందించబడింది. అది 'రిసెప్షన్ - ఆదివారం 05 నవంబర్ 2023' అని రాసి ఉంది. ఈ వేదిక మాదాపూర్ హైదరాబాద్‌లోని ఎన్-కన్వెన్షన్ అని పేర్కొంది. వివాహ రిసెప్షన్‌కు సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు.

అక్టోబర్ 30వ తేదీ రాత్రి ఇటలీలోని టుస్కానీలో ఈ జంట కాక్టెయిల్ పార్టీని నిర్వహించనున్నారు. మెహందీ, హల్దీ వేడుకలు అక్టోబర్ 31న జరుగుతాయి. తర్వాత నవంబర్ 1న వివాహ వేడుక జరుగుతుంది.

#VarunLav @IAmVarunTej & @Itslavanya are tying the knot in a dreamy Italian ceremony on November 1st, surrounded by family.



The grand reception awaits in Hyderabad at N-Concetion, Madhapur, on November 5th, where industry celebrities will join in the festivities!