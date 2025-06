దంగల్ హీరోయిన్ ఫాతిమా సనా షేక్ స్టేజిపైన ఏం చేసిందో తెలుసా? (video)

దంగల్ చిత్రం గురించి చెబితే అందులో నటించిన హీరోయిన్ ఫాతిమా గుర్తుకు వస్తుంది. ఈమె ఇమేజ్ ఆ చిత్రంతో ఒక్కసారిగా ఎక్కడికో వెళ్లిపోయింది. ఇదిలావుంటే ఇటీవల తను నటించిన తాజా చిత్రం విడుదల సమయంలో ఫాతిమా స్టేజిపైన హీరో పక్కన నిలబడి అటూఇటూ కదులుతూ వుంది. ఈ కదలికలపై నెటిజన్లు ఓ రేంజిలో కామెంట్లు కొడుతున్నారు. ఇకపోతే ఫాతిమా ఇటీవల దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీలో తను క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఎదుర్కొన్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. అదికాస్తా టోటల్ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీపైనే ఆమె వ్యాఖ్యలు చేసిందన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతుండటంతో దానికి ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ మళ్లీ వివరణ ఇచ్చింది.

ఫాతిమా మాట్లాడుతూ... దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమ అంటే కాస్టింగ్ కౌచ్ కాదు. నేను ఒక నిర్దిష్ట సంఘటన గురించి మాట్లాడాను, కానీ అది మొత్తం దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లుగా వ్యాప్తి చేయబడింది. నేను ఈ అపోహను తొలగించాలనుకుంటున్నాను. నేను ఒక నిర్దిష్ట సంఘటన గురించి మాట్లాడాను. కొంతమంది పనిగట్టుకుని దానికి కొంచెం మసాలా దట్టించి మొత్తం దక్షిణ భారత పరిశ్రమ ఇలాగే ఉన్నట్లు చూపించారు. ఇది పూర్తిగా అర్ధంలేనిది. అది నిజం కాదు.

Look what Fatima Sana Shaikh is doing to Ali Fazal on open stage. Pressing her chest on him without his consent when there is an ample space for her to move back.



Just imagine, if the genders were reverse, what furore it would have created about women safety in Cinema... pic.twitter.com/ELvLQNIZ8x