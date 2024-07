బాలీవుడ్ బ్యూటీ వాణి కపూర్ ట్రెండింగ్, ఎందుకంటే?

వాణి కపూర్ నటించిన చిత్రం ఖేల్ ఖేల్ మే. ఈ మూవీ మేకర్స్ తాజాగా ఆ చిత్రంలోని వీడియోను విడుదల చేశారు. రొమాంటిక్ ట్రాక్‌లో అక్షయ్ కుమార్ రచయిత్రి పాత్రలో నటించిన వాణి కపూర్‌తో ప్రేమలో పడినట్లు ఉంది. వాణి సంతకం చేసిన పుస్తకం కోసం అక్షయ్ లైన్‌లో నిలబడడంతో వీడియో ప్రారంభమవుతుంది. హాస్యపూరితమైన ట్విస్ట్‌లో, వాణి తన సందేశంలో, “నా పుస్తకం కాదు” అని రాసింది.

వాణి మరో వ్యక్తితో కలిసి భోజనం చేయడాన్ని అక్షయ్ చూస్తాడు, అది మాటల గొడవకు దారితీసింది. వాణి కన్నీళ్లతో విరుచుకుపడుతుంది, అక్షయ్ ఒక టిష్యూతో ఆమె వద్దకు వెళ్తాడు. ఆమె ఏడుస్తూ రెస్టారెంట్ నుండి బయలుదేరినప్పుడు, అక్షయ్ ఆమె బిల్లును చెల్లిస్తాడు. తన సంప్రదింపు వివరాలతో పాటు "నా బిల్లు కాదు" అని ఒక నోట్‌ను వదిలివేస్తాడు. వెయిటర్ వాణికి బిల్లు అందించినప్పుడు, ఆమె ఆనందంతో నవ్వుతుంది.

ఆ తర్వాత అక్షయ్ కుమార్, వాణి కపూర్‌గా వారి ప్రేమ వికసించడాన్ని వీడియో చూపిస్తుంది. ఫోన్‌లో అంతులేని సంభాషణ నుండి పార్క్, గుర్రపు బండి సవారీలతో అక్షయ్- వాణిల కెమిస్ట్రీ బాగుంది. అక్షయ్ కుమార్ ఈ పాటలోని చిన్న క్లిప్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నారు.

This song is a reminder to hold your love close Feat. #AkshayKumar & #VaaniKapoor #DuurNaKarin song out now - https://t.co/cmQA0v2EEC#KhelKhelMein releasing in cinemas on 15th August 2024@akshaykumar @taapsee @FardeenFKhan @Vaaniofficial @AmmyVirk #AdityaSeal… pic.twitter.com/jdDUyoUO4x