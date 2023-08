చంద్రయాన్-3 ప్రయోగం విజయవంతం - విక్రమ్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్(Video)

అంతరిక్షంపై భారత్‌ సంచలనం సృష్టించింది. చందమామపై పరిశోధనలు జరిపేందుకు అంతరిక్షంలోకి దూసుకెళ్లిన చంద్రయాన్‌ -3 ప్రయోగం విజయవంతమైంది. చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై విక్రమ్‌ ల్యాండర్ దిగింది.

భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో చేపట్టిన చంద్రయాన్-3 ప్రయోగం విజయవంతమైంది. విక్రమ్ ల్యాండర్ సురక్షితంగా జాబిల్లిపై అడుగుపెట్టింది. ఈ ల్యాండింగ్ ప్రక్రియ బుధవారం సాయంత్రం గం.5.44 నిమిషాలకు ప్రారంభమైంది. చంద్రుడి ఉపరితలం వైపుగా విక్రమ్ ల్యాండర్ ప్రయాణం ప్రయాణించి సురక్షితంగా దిగింది.

Touchdown - Historic moment for India! Chandrayaan3 successfully touches lunar soil, a feat that reverberates with national pride.



India becomes the first nation to land on the South Pole of the Moon