నిఘా కన్నుగప్పాడు.. కానీ కుక్క కంటికి చిక్కిపోయాడు...

ఆ ఉగ్ర‌వాదిని వేటాడిన జాగిలం ఫోటోను డోనాల్డ్ ట్రంప్ రిలీజ్ చేశారు. ఓ చూడ‌ముచ్చ‌టైన జాగిలం ఫోటోను రిలీజ్ చేశామ‌ని, అబూ బాక‌ర్‌ను ప‌ట్టుకుని చంప‌డంలో ఈ జాగిలం కీల‌క పాత్ర పోషించిన‌ట్లు ట్రంప్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే ఆ జాగిలం పేరును మాత్రం వెల్ల‌డించ‌లేదు.



శ‌నివారం జ‌రిగిన ఆప‌రేష‌న్‌లో ఆ జాగిలం స్వ‌ల్పంగా గాయ‌ప‌డిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. సిరియాలోని ఓ ట‌న్నెల్‌లో దాక్కున్న‌ బ‌గ్దాదీని అమెరికా భద్రతా బలగాలు వెంటాడి చంపేశాయి. బ‌గ్దాదీని చంపిన విష‌యాన్ని మీడియాతో చెబుతున్న స‌మ‌యంలో.. ట్రంప్ ఈ జాగిలాన్ని విశేషంగా కొనియాడారు.



ట‌న్నెల్‌లో బ‌గ్దాదీని ఆ శున‌కం వెంటాడిన‌ట్లు ప్రెస్‌కాన్ఫ‌రెన్స్‌లో ట్రంప్ తెలిపారు. ఆ త‌ర్వాత ఓ ట్వీట్‌లో ఆ జాగిలం ఫోటోను పోస్టు చేశారు. అయితే, ఈ దాడిలో జాగిలం కూడా స్వల్పంగా గాయపడినట్టు అమెరికా అధ్యక్షుడు వెల్లడించారు.









We have declassified a picture of the wonderful (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw