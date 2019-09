బుజ్జి కుక్కను కాపాడేందుకు చిన్నారు సాహసం.. కొండచిలువతో పోరాటం (Video)

ముగ్గురు చిన్నారు చూపిన సాహసం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. కుక్కను చెరనుంచి బయటపడేసేందుకు నానా రకాలుగా ప్రయత్నించారు. తమకు దొరికిన ఆకులు, అలుమలను వాటిపై విసురుతూ.. రాళ్లతో కొడుతూ.. అసమాన ధైర్యసాహసాలను కనబర్చారు.



చివరకు ఒకరు కొండచిలువ తలను ఒడుపుగా పట్టుకుంటే.. మరొకరు తోకను పట్టాడు. ఇంకొకరు కుక్కను చాలా జాగ్రత్తగా దాన్నుంచి విడదీశారు. దాని పట్టు నుంచి తప్పుకున్న ఒక్కసారిగా అక్కడి నుంచి పరుగుపెట్టింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కొండచిలువ నుంచి కుక్కను కాపాడిన చిన్నారులపై నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.



ఈ వీడియోకి సంబంధించి స్పష్టమైన వివరాలు లేవు. అయితే, ఈ వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నప్పటికీ వాస్తవానికి ఇది రెండు మూడేళ్ళ క్రితం జరిగినట్టుగా చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని లింకులు కూడా ఇంటర్నెట్‌లో ఉన్నాయి.









These kids are way tougher than I am. Not all heroes wear capes.