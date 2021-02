డ్రోన్‌ కెమెరాను ఎత్తుకెళ్లిన డేగ.. వీడియో వైరల్

37 సెకండ్ల పాటు ఉన్న వీడియోలో డ్రోన్‌ బీచ్‌ను చిత్రీకరించి తీరం వైపు వేగంగా వెళ్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నది. అది పక్షి అనుకుందో ఏమోగానీ.. సముద్రతీరం నుంచి సమీపంలోని అడవివైపు వెళ్లగా కొద్దిసేపటి తర్వాత కనిపించకుండా పోయింది. ఆ వీడియోలో డేగ నీడ కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు తమదైన శైలిలో సరదా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

plucks a of the and with it.. pic.twitter.com/7vpV97EV6d