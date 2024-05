నరేంద్ర మోదీ డిక్టేటర్ వీడియో.. కడుపుబ్బా నవ్వుకున్నానన్న ప్రధాని - video

ఈ వీడియో చూసి మీరంతా ఎంజాయ్ చేసినట్లే ఆ డ్యాన్స్ చూసి తానూ ఎంజాయ్ చేసానని ప్రధాని అన్నారు. ఈ వీడియో చాలా సృజనాత్మకంగా వుందని ప్రధాని అన్నారు. ఎన్నికల హడావిడి సమయంలో ఇలాంటి వీడియోలు ఎంతో ఉపశమనంగా వుంటాయి. ఇలాంటివి తనకెంతో సంతోషాన్ని ఇస్తాయని కామెంట్స్ చేశారు. ఇలా తన డ్యాన్సింగ్ వీడియోను పోస్ట్ చేసిన నెటిజన్‌ను, క్రియేట‌ర్‌ను ప్రధాని ప్రశంసించారు.

అంతకుముందు ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేయడం వల్ల డిక్టేటర్ (ప్రధాని) తనను అరెస్టు చేయబోరని తనకు తెలుసునంటూ ఆ వీడియోను తన పేజీలో పంచుకునే ముందు నెటిజన్ రాసుకొచ్చాడు. అయితే మోదీ ఈ వీడియోకు సానుకూలంగా స్పందించడం ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Like all of you, I also enjoyed seeing myself dance.



Such creativity in peak poll season is truly a delight! #PollHumour https://t.co/QNxB6KUQ3R