ముంబై హైవేపై పది అడుగుల కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్ (video)

ఇక రోడ్డు దాటిన కొండచిలువ ఓ కారు టైర్‌కు చుట్టుకుంది. దీంతో ఆ కారును రోడ్డు పక్కకు పెట్టించి పోలీసు అధికారులు రెస్క్యూ సిబ్బందికి సమాచారమిచ్చారు. గంట తర్వాత రెస్క్యూ సిబ్బంది అక్కడకు వచ్చి కొండచిలువను రక్షించారు. కాగా.. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంకా కామెంట్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. లైకులు, షేర్లు పెరిగిపోతున్నాయి.

