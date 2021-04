కాకికి ఎంత తెలివి.. చెత్తను ఏరి చెత్తబుట్టలో వేస్తుంది.. వీడియో వైరల్

అయితే ప్రస్తుతం స్వచ్ఛభారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా పరిసరాలను ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు ప్రజలు. అయితే, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఓ చిన్న వీడియో వైరల్ అవుతుంది. కాకి చెత్తను ఏరి రోడ్డు పక్కన ఉన్న చెత్తబుట్టలో వేస్తుంది. 38 సెక్షన్ల నిడివి ఉన్న ఈ చిన్న వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుశాంత నంద ట్విట్టర్ లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.



సుశాంత నంద షేర్ చేసిన ఈ వీడియోకు రెండు వేలకు పైగా లైక్‌లు రాగా, 14 వేలమందికి పైగా వ్యూస్ రావడం విశేషం. పరిసరాల పరిశుభ్రతపై కాకికి ఉన్నంత జ్ఞానం మనిషికి లేదని, షేమ్ అని సుశాంత నంద ఈ వీడియోకు క్యాప్షన్ ఇవ్వడం అందరిని ఆలోచనలో పడేసింది.

