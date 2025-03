ఫ్లాట్ ఫామ్‌పై రీల్స్ చేయడం ఏంటి? తమాషాగా వుందా? అంటూ ఆ వ్యక్తి యువతిపై మండిపడ్డాడు. ఫ్లాట్ ఫామ్‌లపై రీల్స్ చేయొద్దని వాదించాడు. అయితే ఆ యువతి వెనక్కి తగ్గలేదు. ఫ్లాట్ ఫామ్‌పై రీల్స్ చేస్తే మీకొచ్చిన తంటా ఏంటని ఆ వ్యక్తితో జగడానికి దిగింది.

ఇందుకోసం అక్కడున్న వారిని పంచాయతీకి పిలిచింది. చివరికి చేసేది లేక ఆ వ్యక్తి యువతికి సారీ చెప్పాడు. దీంతో ఈ వివాదం సద్దుమణిగింది. అయితే ఇదంతా రీల్ కోసమేనని తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా తమ అభిప్రాయాలను పోస్టు చేస్తున్నారు.

Kalesh b/w Uncle and a girl over making reel on railway platform. pic.twitter.com/rz7G9m3F4O