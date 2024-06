రీల్స్ పిచ్చి ముదిరింది.. కారు రివర్స్ చేస్తూ లోయలో పడిపోయింది.. (video)

కారును రివర్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆమె పొరపాటున బ్రేక్‌కు బదులుగా యాక్సిలరేటర్‌ను నొక్కడంతో కొండపై నుండి లోయలో పడిపోయి మృతి చెందింది.

ఈ సంఘటన సులిభంజన్ ప్రాంతంలో జరిగిందని, మహిళను శ్వేతా సుర్వసేగా గుర్తించామని ఖుతాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారి తెలిపారు. శ్వేతా స్నేహితుడు శివరాజ్ ములే వీడియో తీస్తున్నప్పుడు డ్రైవింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నించింది.

కారు రివర్స్ గేర్‌లో ఉండగా ప్రమాదవశాత్తు ఆమె యాక్సిలరేటర్‌ను నొక్కింది. వాహనం వెనక్కి జారి, క్రాష్ బారియర్‌ను బద్దలుకొట్టి లోయలోకి పడింది. గంటలోపు ఈ ఘటన జరిగిపోయింది. సహాయక చర్యలు చేపట్టేలోపే ఆమె ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి.

23 year old Shweta Survase resident of Sambhaji Nagar died driving a car for making reels on Dutt Dham Temple hillock on the way to Ellora caves. She is seen reversing the white car despite not knowing… pic.twitter.com/8IzcVWqbOY