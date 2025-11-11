మంగళవారం, 11 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 11 నవంబరు 2025 (13:36 IST)

Black Cat in Dreams: కలలో నల్లపిల్లి కనిపిస్తే మంచిదా లేకుంటే?

Black Cat in Dreams
Black Cat in Dreams
కలలో నల్లపిల్లి కనిపిస్తే మంచిదా లేకుండా ఎలాంటి ఫలితాలు వుంటాయనే దానిపై పరిశీలిద్దాం... పిల్లి రంగును బట్టి ఫలితాలు వుంటాయి. నల్ల పిల్లుల చుట్టూ ఉన్న అనేక మూఢనమ్మకాలు ఎక్కువే వున్నాయి. అలాంటి నల్లపిల్లిని కలలో చూసినట్లైతే.. విపత్తు లేదా దురదృష్టాన్ని తెస్తుందనే నమ్మకం ఉంది. 
 
మీరు కలలో ఒక నల్ల పిల్లిని చూసినట్లయితే, మీ కెరీర్, సంబంధాలు, ఆర్థిక పరిస్థితులు లేదా ఉద్యోగ స్థలంలో త్వరలో ముఖ్యమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. కలలలో కనిపించే నల్ల పిల్లులు మీ జీవితంలో ద్రోహాన్ని సూచిస్తాయి.
 
కలలో నలుపు పిల్లిని చూసినట్లైతే అది రాబోయే ద్రోహం గురించి హెచ్చరిక. అయితే, ఇతర వ్యక్తులు నల్ల పిల్లులతో కూడిన కలలను నరదృష్టికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. కలలో నల్ల పిల్లిని చూడటం వల్ల ప్రజల్లో విభిన్న భావాలు రేకెత్తుతాయి. కానీ జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, ఇది ఆధ్యాత్మిక దృష్టి, రహస్యాన్ని సూచిస్తుందని భావిస్తారు. 
 
జ్యోతిషశాస్త్రంలో, నల్ల పిల్లులు తరచుగా చంద్రుని శక్తి, కర్కాటక రాశితో కలిసి ఉంటాయి. కర్కాటక రాశి వారు తమ లోతైన భావోద్వేగాలను బలపరుస్తారు. కలలో నల్ల పిల్లిని చూడటం వలన మనస్సులో ముఖ్యంగా చురుకుగా ఉంటారని సూచిస్తుంది.
 
మొత్తంమీద, జ్యోతిషశాస్త్రంలో కలలో నల్ల పిల్లిని చూడటం తరచుగా మీ భావోద్వేగాలను లోతుగా పరిశోధించాల్సిన అవసరాన్ని సూచిస్తుంది. జీవిత రహస్యాల ద్వారా మిమ్మల్ని మార్గనిర్దేశం చేయడానికి మీ అంతర్ దృష్టిని విశ్వసించాలనే సంకేతాన్ని ఇస్తుంది. 
 
అయితే, కలలో తెల్లపిల్లి కనిపిస్తే.. అది మీ జీవితానికి రక్షణ ఇస్తుందని చెప్పబడి వుంది. నల్లపిల్లి అయినా తెల్లపిల్లి అయినా అది భద్రత కోసం.. రాబోయే ప్రమాదం గురించి హెచ్చరికగా పరిగణించాలి. నారింజ రంగు పిల్లి కలలో కనిపించడం శుభ శకునం కాదు. ఇది మెరుగైన సంబంధాల కోసం ఆశకు సంకేతం కావచ్చు. అది నిరాశను కూడా సూచిస్తుంది.

